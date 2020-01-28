Нынешний понедельник, как водится, начался в прошлую субботу. Рано утром 25 января появилась новость, что помощник президента Владислав Сурков (кто не знает в лицо – а не знают многие – он на фото в центре, за венками) скоропостижно ушел в отставку. Как образно сообщил его близкий соратник, Сурков, человек, который превратил «Единую Россию» в партию власти и прикормил украинский Донбасс, внезапно покинул госслужбу и «в течение ближайшего месяца будет заниматься медитацией».

Как будто, судя по реакции не знавшего об этой отставке Дмитрия Пескова, все остальные в Кремле занимаются чем-то прямо противоположным. Впрочем, учитывая характер отставника, можно предположить, что далеко от госслужбы Сурков не уйдет и о бывшем помощнике Путина мы еще услышим. Может быть, даже больше, чем слышали до сих пор. Аминь!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2020 под заголовком «Прощание с Сурковым».