Владислав Сурков покинул госслужбу "из-за смены курса на Украину"

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил об уходе с госслужбы помощника президента РФ Владислава Суркова, пишет «Интерфакс».

По утверждению Чеснакова, уход Суркова с должности может быть связан «со сменой курса на украинском направлении». Предполагается, что через месяц помощник президента сообщит, почему принял такое решение, и расскажет о своих дальнейших планах.

Владислав Сурков исполнял обязанности помощника президента с 2004 по 2008 годы, а после с 2013 года до сегодняшних дней.