Песков заявил, что пока нет указа об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина пока нет никаких указов об отставке его помощника Владислава Суркова, пишет «РИА Новости».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщали, что Сурков покинул госслужбу якобы из-за смены курса на Украину.

«Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — заявил Песков, комментируя возможную отставку помощника Путина.