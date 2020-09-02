Покинувший Кремль Владислав Сурков опубликовал стихотворение о свободе

Бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков написал новое стихотворение «Так выглядит рай: пустыня свобода». Напомним, что ранее Сурков покинул государственную службу.
Произведение напечатал журнал «Русский пионер». Как говорится в описании к нему, несмотря на небольшой его объем, «в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека»: «И прошлая, и будущая. Тут все по-честному».
Sobesednik.ru приводит стихотворение полностью.
«я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и всё — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и всё — не дыши»
Владислав Сурков считался одним из идеологов партии «Единая Россия». В последние годы в Кремле он курировал вопросы взаимодействия по Абхазии и Южной Осетии, а также с Украиной по непризнанным ДНР и ЛНР. На этой должности его сменил Дмитрий Козак.