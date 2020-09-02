Покинувший Кремль Владислав Сурков опубликовал стихотворение о свободе

Бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков написал новое стихотворение «Так выглядит рай: пустыня свобода». Напомним, что ранее Сурков покинул государственную службу.

Произведение напечатал журнал «Русский пионер». Как говорится в описании к нему, несмотря на небольшой его объем, «в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека»: «И прошлая, и будущая. Тут все по-честному».

Sobesednik.ru приводит стихотворение полностью.

«я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и всё — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и всё — не дыши»

Владислав Сурков считался одним из идеологов партии «Единая Россия». В последние годы в Кремле он курировал вопросы взаимодействия по Абхазии и Южной Осетии, а также с Украиной по непризнанным ДНР и ЛНР. На этой должности его сменил Дмитрий Козак.