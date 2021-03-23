"Ъ": В Центре управления регионами хотят обеспечить блогерами-наблюдателями 60% избирательных участков

Сентябрьские выборы пройдут с привлечением блогеров на избирательные участки в качестве наблюдателей. Об этом сегодня пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инсайдеров, участвующих в проекте. На местах курировать инициативу будет Центр управления регионами (ЦУР).

Также издание ссылается на документ «Общественные наблюдатели-блогеры. ЕДГ-2021», где сетевых инфлюенсеров предлагают привлечь для борьбы с фейками. При этом блогеры не обязательно должны быть из числа популярных, это могут быть обычные держатели аккаунтов.

Согласно установкам, указанным в документе, в идеале к участию планируют привлечь 57 тысяч человек. Это покроет 60% избирательных участков. Инсайдеры уточняют, что программа-минимум – покрыть блогерами треть участков.

В АНО «Диалог», под ведомством которой находится ЦУР, заявили, что сотрудники Центра могут участвовать в этом проекте только в нерабочее время.

Разработкой концепции занимались еще на уровне общественных палат, и подобная практика работы с блогерами была опробована на местных выборах в Татарстане.

Несколько региональных блогеров, опрошенных «Коммерсантом», пишут, что уже получали приглашения к участию в выборах в качестве наблюдателей. Многие заявили СМИ, что отказались от этого предложения.

«Есть территории, где участки через один будут покрыты агрессивными наблюдателями. И там нужны будут мобильные репортеры власти», – пояснил один из собеседников изданию.