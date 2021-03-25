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В Кремле осадили директора школы, назвавшего поправившего Путина школьника "наглым"

"Никто мальчика не будет критиковать или отчислять, тем более, такого знающего и талантливого"

Фото: Global Look Press

Многие СМИ 1 сентября обратили внимание на открытый урок истории, проведенный российским президентом во Владивостоке для учащихся ДЦ «Океан». Причем, наибольший интерес прессы привлек эпизод, в котором глава государства запутался в названиях и назвал «Северную войну» начала XVII века «Семилетней». Один из школьников, набравшись смелости, но не став перебивать президента, дождался, пока тот закончит свой спич и все-таки поправил его. Владимир Владимирович поблагодарил подростка за внимательность и, казалось бы, на этом историю можно закрывать.

Но, как выяснилось позднее, директор воркутинской школы, где учится тот самый школьник, решила, что выступление юноши – наглость. Вступаться за школьника пришлось даже главе президентской пресс-службы Дмитрию Пескову. В Кремле при этом выразили надежду, что директор школы не станет критиковать ребенка.

«Никто мальчика не будет критиковать или отчислять, тем более, такого знающего и талантливого. Это никакая не наглость. Мы категорически не согласны с директором и рассчитываем, что ребенок все-таки не будет подвергаться критике», - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин сам предложил вести открытый урок именно в виде диалога, кроме того, президент и сам не упускает возможности поправлять собеседников, когда видит в их речи определенные нестыковки.

«Президент всегда с готовностью выслушивает корректировки, вне зависимости, говорит о них ребенок или какой-нибудь специалист. Это совершенно нормальная ситуация, а ребенок молодец», - подытожил пресс-секретарь главы государства.

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