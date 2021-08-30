Во Владивостоке – экстренный ремонт 10 км дороги с уборкой мусора. Путин едет

Власти Владивостока затеяли двухдневный ремонт Шаморовской трассы. Дорогу закрыли на период 30 и 31 августа для проведения ремонтных работ на протяжении 10 км пути. Сейчас она покрыта «волнами», а местами просела, на ней образовались ямы и трещины, пишет издание «Новости Владивостока». Раньше трассу целиком не ремонтировали – заделывали лишь масштабные повреждения, но сейчас всё иначе, ведь 1 сентября по ней должен проехать кортеж президента.

Через два дня Владимир Путин должен посетить всероссийский детский центр «Океан». Как предполагает издание, вероятнее всего, главу государства повезут именно по этой дороге.

Сейчас автолюбителей просят выбирать объездные пути, а Минстранс Приморья приносит им свои извинения. При этом журналисты издания с места событий передают, что там работают три дорожные бригады, а вдоль всей трассы ходят люди, которые собирают мусор.