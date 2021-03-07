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[16:58]Путин и Эрдоган второй раз за три года откроют строительство АЭС "Аккую"
[16:28]10-летние хоккеисты устроили ледовое побоище команда на команду
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[14:09]Российским вузам разрешили принимать экзамены онлайн. Но только по базе биометрии
[13:24]МИД КНР: Китай и Россия будут вместе бороться с "цветными революциями"
[12:48]Уязвимость в приложении Microsoft может привести к глобальным последствиям
[11:34]Китай обвинил США в "наглом" вмешательстве в чужие дела. ЕС там соперником не считают
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06 марта, суббота

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[15:45]В НИИ гриппа рекомендовали не смешивать в одном организме разные вакцины от COVID-19
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[11:05]В Москве активистку задержали на выходе из магазина за участие в акции 31 января
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[06:00]Нейробиологи и психологи СПбГУ выяснили, чем отличаются разные способы изучения языка

05 марта, пятница

[22:09]Из ОНК из-за интервью о преследовании Любови Соболь исключают Марину Литвинович
[21:17]Новокузнецкого журналиста оштрафовали на 500 рублей за сотрудничество с польским ТВ
[20:48]Суд в Москве признал законным арест журналистов, освещавших пикет на Петровке
[19:57]Админа "Протестного МГУ" после месяца в спецприемнике арестовали еще на 10 суток
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[18:52]Юдашкин посвятил коллекцию для французского показа Пьеру Кардену
[18:21]В конце марта в Крыму пройдет гала-концерт патриотического рэпа
[16:58]Во Владимире участника митинга 23 января осудили на три года колонии
[16:13]В метро можно и без прививки: 8 марта пенсионерам-москвичам разблокируют соцкарты
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Нагловатого вида политики. Итоги недели одним предложением

Политика
18:42, 07 марта 2021

Нагловатого вида политики. Итоги недели одним предложением
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

После не слишком удачного сражения с ценами, переросшего в затяжную конфронтацию на курино-яичном перевале, российские власти под командованием лично В. В. Путина вступили на прежде неизведанную землю, объявив войну интернету, Бастрыкин, предварительно высмеяв санкции против него, даже расчехлил новую лупу, которая позволит ему увидеть интернет таким, как его Начальник — злым, подталкивающим детей к суициду и акциям за Навального местом, — а на самом деле шутками с цитатами президента, который на этот раз не слишком-то выбирал выражения, 

это ведь больше по части Пескова, который, впрочем, и сам смог обозвать санкции против госдолга и олигархов лишь «безумными» — слабовато, Дмитрий Сергеевич, особенно учитывая, что против Коломойского санкции ввели просто за участие в коррупции, а наши-то и не с таким дело имели — хотя с ответом на реплики о причастности ФСБ к отравлению Навального получилось получше, ведь кто бы ещё додумался попросить США и ЕС это доказать после того, как Путин лично объявил расследование Bellingcat делом рук ЦРУ, хотя, как мы могли убедиться, роль джеймсов бондов в этот раз сыграли полицейские из Питера и Самары, связь которых с таинственной рукой Запада усиленно ищет ФСБ,

хотя, может быть, чекисты вскоре потеряют власть в стране, ведь их работу Минюст хочет поручить делать НКО, от которых потребовали отчитываться, откуда их жертвователи берут деньги, — если научить общественников таким операциям, мало не покажется никому, включая тех же чикистов, — это можно предположить исходя из активности, к примеру, Марины Литвинович, которая, кажется, находится во всех столичных СИЗО одновременно, её за это даже из ОНК выгнать решили — придется нам узнавать, как и в каких условиях Навальный сушит сухари исключительно из его инстаграма, 

чего, к сожалению (а, может, для кого-то и к счастью), не скажешь про Никиту Михалкова, который вернулся в телек и продолжит вещать о рептилойдах, плане Даллеса и чипировании на аудиторию центральных каналов, хотя наш брат и без него считает, что коронавирус — биологическое оружие (в это верит большинство россиян), те же люди умудряются не опасаться его подхватить: отечественной вакцины россияне бояться не многим меньше, чем самого вируса, при этом сейчас хотя бы частично привиты от силы процентов пять (если верить Голиковой), то есть в разы меньше, чем в той же Америке, уже не говоря про Израиль — всё это наглядно подтверждает слова президента Путина, что с ковидом мы справились лучше всех в мире, никаких сомнений не остается, 

а снятие ограничений для пенсионеров в Москве — очередное тому подтверждение: уж теперь-то пенсионерам вольница настанет — где ещё догадаются рекомендацию не выходить из дома изменить на рекомендацию не выходить из дома и подать это под соусом снятия ограничений, но, разумеется, не стоит забывать, что проездные пенсионерам тоже включили, только вот Собянин забыл отчитаться, куда пошли средства, предусмотренные на эти льготы бюджетом, или, как сказал бы наш президент:

«Где деньги, Зин?» 

— уж точно не у этих «бомжеватого вида» людей, которых Людмила Нарусова вдруг обнаружила возле Совета Федерации, как же их называют, ах да, «россияне» — можете себе представить, у них оказывается не только нет денег, чтобы привести себя в порядок и не заставлять г-жу Нарусову нервничать, но и по ошибке оказалось право выходить на одиночные пикеты, хотя сенатор была уверена, что вроде бы уже и это запретили, но не нужно бежать впереди паровоза, все же сенатор, а не губернатор Санкт-Петербурга — это было бы совсем другое дело, ведь если ты Беглов, то тебе можно всё: например, почему бы не прийти к новому памятнику погибшим медикам, с которым тебя ничего абсолютно не связывает и не открыть его на день раньше официального открытия, когда должны собраться люди, ответственные за установку мемориала, — не хватило только фразы «чур, я первый» в пресс-релизе Смольного,

и ведь не вырезали его из эфира, как шутки про «дворец Путина» на ТНТ, и не заставили перед открытием памятника пройти распознавание лица по Единой биометрической системе, как хотят поступать со студентами для допуска к сессии по Сети: на фоне братских объятий с Китаем по поводу борьбы с «вмешательством во внутренние дела», «цветными революциями» и «политическим вирусом» (не хотят китайцы делиться с другими коммунизмом) очень логично начинать собирать биометрию студентов в добровольно-принудительном порядке (а по-другому мы же не умеем), ведь это позволит оперативно отвадить их от любой уличной активности под страхом отчисления, да и после выпуска пригодится, молодежь же не снеговики, чтобы иметь право на свободу собраний — им и штраф впаять можно через систему распознавания лиц, и на сутки посадить.

Теги: #Путин #Санкции #Навальный #Песков #Китай #Михалков #Вакцина от коронавируса #Собянин #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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