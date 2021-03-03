Беглов открыл памятник врачам-жертвам ковида в тайне от инициаторов проекта

3 марта губернатор Петербурга Александр Беглов решил опередить инициаторов установки памятника врачам, погибшим от COVID-19.

Ранее активистка Ирина Маслова запланировала открытие монумента, для которого она с единомышленниками проводила кампанию, на 12:00 4 марта.

Беглов же 3 марта провел публичное мероприятие, на котором был представлен памятник «Печальный ангел» авторства Романа Шустова. Супругу скульптора Марию Касьяненко заманили на публичное мероприятие звонком от пресс-службы с приглашением «приехать поговорить».

«Ей всучили микрофон, чуть ли не представили, что это она пригласила губернатора на открытие. Так еще и назвали ее неправильно: Мариной Шустровой, хотя она — Мария Касьяненко. После мероприятия она звонила мне и плакала, говорила, что ей стыдно», — рассказывает Ирина Маслова порталу «Вот так».

Также Маслова указала на то, что в Петербурге врачи не были своевременно обеспечены СИЗами, наблюдались проблемы с добавочными выплатами тем, кто работает с ковидными пациентами, а сам Беглов никакого отношения к памятнику не имеет.

В конце декабря сообщалось, что в Петербурге оставалось всего 27 коек, свободных для пациентов с ковидом.

В пресс-службе губернатора продолжают настаивать, будто памятник погибшим медикам открывала вдова скульптора, скончавшегося от коронавируса.

Памятник установлен на лавочке напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.