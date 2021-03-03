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"Бесогон" Михалкова снова выйдет на "России". Записанные выпуски покажут в мае

Культура и ТВ
15:22, 03 марта 2021

"Бесогон" Михалкова снова выйдет на "России". Записанные выпуски покажут в мае
Никита Михалков // Фото: Global Look Press
Никита Михалков // Фото: Global Look Press

После почти годового перерыва авторская передача режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» будет вновь показана на федеральном телевидении. Как сообщает его пресс-служба, после удачных переговоров с руководством ВГТРК шоу начнет выходить на «России 24», где его показывали и раньше.

«Мое возвращение на канал никак не изменит смысла и температуры наших разговоров и нашего общения, я остаюсь тем, кто я есть и кем был всегда. И я очень рад, что те, кому не доступен интернет, снова смогут быть с нами», — приводит РБК слова Михалкова.

Напомним, что передачи Михалкова пропали из телеэфира после скандала с убранными повторами его шоу, в которых режиссер рассказывал зрителям о чипировании через вакцинацию от Билла Гейтса. Это он назвал цензурой и с тех пор его передачи «Бесогон» выходили на YouTube и на «Царьграде».

Уточняется, что все записанные за это время ролики «Россия 24» покажет во время майских праздников.

 

Теги: #Пропаганда #Михалков

Рубрика: Культура и ТВ

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