Михалков назвал цензурой снятие с эфира ВГТРК повторов передачи о чипах Гейтса

Российский режиссер Никита Михалков, вероятно, намерен прекратить сотрудничество с телекомпанией ВГТРК, которая транслирует его передачу «Бесогон ТВ».

На своем YouTube-канале Михалков опубликовал видео, где возмущается тем, что ВГТРК сначала отменила повторы эфиров выпуска его передачи, а затем без предупреждения все-таки провела два из них поздно вечером 1 мая и в 3:00 2 мая. Он уверен, что сделано это было для того, чтобы эфир увидели как можно меньше людей.

Выпуск «Бесогона» был посвящен планам миллиардера Билла Гейтса по чипированию населения. В передаче утверждается, что предприниматель намерен осуществить свой коварный план для того, чтобы сократить численность человечества.

«Вы знаете, когда есть выбор между войной и позором, и выбирается позор, то в результате человек получает и войну и позор», — по-философски заметил Михалков, сетуя на отношение ВГТРК к своей сетке вещания. Он расценил их решения как «чистой воды цензуру».