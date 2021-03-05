НКО просят Путина не заставлять их выяснять, откуда у жертвователей деньги

Ассоциация «Благотворительное собрание "Все вместе"», включающая в себя 57 различных НКО, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на Минюст, который требует от них отчитываться об источниках финансирования их жертвователей. Они считают это требование «невозможным» с практической точки зрения.

Речь идет о выполнении спящей нормы, по которой НКО с 2018 года должны указывать источники финансирования юрлиц, пожертвовавших им средства. Два года на это требование действовал мораторий, однако теперь он закончился, пишет «КоммерсантЪ». По закону НКО несут административную ответственность за отказ выполнять эту норму, хотя юрлица, которые предоставляют пожертвование, вовсе не обязаны делиться этими данными и никакой ответственности за это не несут.

Среди недовольных таким положением дел НКО указаны различные организации, помогающие бездомным, тяжелобольным, сиротам и пожилым гражданам. Если норма будет введена в действие, размер пожертвований уменьшится, считают в ассоциации.

На Минюст в этом вопросе уже пытались повлиять Общественная палата, вице-премьер Татьяна Голикова и Минэкономразвития. В обращении последнего указывали на необходимость внести в закон изменения «с учетом реальной возможности некоммерческих организаций предоставлять необходимую информацию».

Собеседники газеты, а также пресс-служба Минюста говорят, что в правительстве продолжается обсуждение этой темы.