"Сушить сухари с Навальным": политик опубликовал письмо из Владимирской области

В Instagram-аккаунте Алексея Навального опубликован пост с сообщением от оппозиционного политика.

В нем он сообщает, что из «Кремлевского централа» его доставили в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. Он заметил, что был расстроен известием о пути следования по этапу, поскольку у владимирских колоний «такая уж репутация».

При этом Навальный отметил, что в прогулочном дворе СИЗО имеется турник.

С оппозиционером в камере находятся мужчины, осужденные по статьям о мошенничестве и краже. Вместе они сушат сухари. Навальный описал подробности этой кухни.

«Сказал бы мне кто-нибудь год назад, что я буду сушить сухари с Навальным», — цитирует оппозиционер одного из сокамерников.