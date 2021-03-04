Прокуратуры в регионах не нашли нарушений в третировании студентов-участников митингов

Региональные прокуратуры не нашли нарушений в действиях ссузов и вузов, которые угрожали студентам отчислением за участие в не санкционированных властями акциях. Соответствующие жалобы в надзорные органы субъектов РФ направлял профсоюз студентов «Преобразование».

Разбирательств уголовного или административного характеров начато не было, но в Калужском колледже культуры и искусств провели совещание с руководством при участии Министерства культуры из-за угроз отчислением. Учреждение настаивало, что их действия были всего лишь разъяснительной работой.

В городе Чите прокуратура проверила соцсети государственной медицинской академии, где от имени руководства студентов призывали не участвовать в мирных публичных мероприятиях.

«В остальных регионах прокуроры также не усмотрели в позиции учебных заведений запрет на участие в публичных мероприятиях», — сообщается в тексте профсоюза.

«Преобразование» призывает студентов сообщать им на почту (change.union.help@gmail.com), если им угрожают отчислением за участие в публичном мирном мероприятии.