"Свободный университет" возьмет к себе отчисленных из-за митингов студентов

«Свободный университет», организованный уволенными из Высшей школы экономики преподавателями, будет без конкурса брать на свои курсы студентов других вузов, которых отчислят из-за участия в несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщает редактор отдела политики «Новой газеты» и один из преподавателей учебного заведения Кирилл Мартынов.

Кроме того, их специалисты намерены оказывать содействие в получении высшего образования в европейских университетах: «Студентам, отчисленным из российских вузов за гражданскую позицию, Свободный университет будет предлагать участие во всех своих курсах, а лучшие наши преподаватели смогут проконсультировать о продолжении систематического образования в Европе», — сообщил Мартынов.

Отметим, что многие из преподавателей «Свободного университета» лишились работы в ВШЭ по политическим мотивам, хотя сам вуз это отрицает.

Также Мартынов сообщил, что за митинг в поддержку Алексея Навального 23 января на 10 суток был арестован один из преподавателей вуза, историк Камиль Галеев: «Утром его задержали в квартире, сейчас провели суд без адвоката», — добавляет журналист.