Несогласованная акция студентов за Путина в Ульяновске прошла без задержаний

Ульяновское издание «Улновости» сообщило, что около ДК имени 1 мая в региональной столице прошла несанкционированная акция студентов местного элетромеханического колледжа.

СМИ пишет, что на акции в том числе был и заместитель руководителя колледжа Александр Картламаев. При появлении фотокорреспондента он опустил свой лист с хештэгом #МыЗаПутина.

В региональном управлении МВД пояснили, что никаких уведомлений о митинге не получали. Также в ведомстве не смогли бы согласовать это мероприятие, поскольку в области до сих пор действуют карантинные ограничения.

Сам директор ссуза Василий Дронов в комментарии «МБХ медиа» открестился от акции.

«Сейчас по всей стране идут подобные акции. Видимо, наши студенты увидели и тоже решили провести. Я сам узнал, только когда мне в комментариях написали, что я "продажная мразь действующего режима". Оказалось, что на коммунистических сайтах организатором объявили меня», — убеждает Дронов.

В разговоре со Znak.com некоторые студенты колледжа предположили, что на акцию могли согнать первокурсников. Студентам в средне-специальном учебном заведении лот 16 до 21 года. Все они пытались спрятаться от объектива фотографа во время акции.

По данным местных журналистов, Дронов ранее работал преподавателем в УФСИН, а также известен как коллекционер моделей военной техники.