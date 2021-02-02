"Уходите или будете задержаны": в Москве силовые службы стягиваются к центру

Телеграм-канал Baza сообщает, что в столице оградили забором Пушкинскую площадь. Усилено присутствие бойцов Росгвардии и полицейских.

Телеграм-канал «Медиазоны» сообщает, что перекрыты переходы на Манежную площадь. Полицейские объявляют в рупоры: «Уходите или будете задержаны». Дептранс Москвы сообщает о перекрытии трех центральных станций метрополитена: «Площадь революции», «Охотный ряд», «Александровский сад». Уже задержано семь человек.

Предполагается, что на Манежной площади пройдет акция протеста в связи с изменением условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Ранее Мосгорсуд приговорил политика к 3,5 годам лишения свободы с учетом десяти месяцев домашнего ареста.

Корреспонденты Sobesednik.ru передают фотографии с улиц Москвы после оглашения приговора Алексею Навальному.