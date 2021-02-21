Россия должна быть оскорбленной. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Очередной сезон шоу «Суды над Навальным», который показывают разве что по кабельному, подошел к концу и, с одной стороны, всё это очень грустно, вызывает праведный гнев, несмотря на обилие шуток от главного героя (эдакая трагикомедия, постепенно превращающаяся в ситком), а с другой — и хорошо, что они закончились, потому что смотреть на всё это уже просто нет сил, да и какой в этих представлениях смысл кроме возможности услышать меткие последние слова оппозиционера (1, 2), если все же всё понимают, и результат их все равно очевиден ещё до начала — 2,5 года колонии — срок, который мы называли спустя сутки после первого заявления ФСИН по делу «Ив Роше», да и в том, что из «клеветы на ветерана» можно возбудить ещё одно дело по оскорблению судьи и прокурора, сомневаться тоже не приходилось ведь обвинить в чем-то Навального — дело вообще не хитрое, с этим в последнее время неплохо справляется и пропаганда, слепившая уже из политика второго Гитлера, получающего указания напрямую из преисподней — говорящие о вовлечении детей в протест, краже леса, пожертвований, оскорблении ветерана и Великой Отечественной целиком телевизионщики всё больше напоминают шуточный ролик про своих северокоррейских коллег,

впрочем, справедливости ради нужно отметить, что в данном случае не слова Навального, а заявления суда и прокурора в совокупности были одним большим оскорблением не только российской системы правосудия, власти, здравого смысла, но и вообще всех, кто за ними следил, а решения суда стали отдельным плевком в лицо Европейскому суду, признавшему дело «Ив Роше» неправосудным и не содержащим состава преступления, который к тому же, ссылаясь на 39 правило регламента, попросил (ну как попросил — приказал) немедленно освободить Навального на время рассмотрения его жалобы, и тут, кстати, мало кто заметил, что это же не просто обеспечительные меры, это утверждение, что под надзором Российской Федерации Навальный находится в опасности, а значит первое фактически признание, что, мол, да, вы, господа, и травили — до этого момента никто из европейских политиков напрямую в отравлении власти РФ не обвинял, а лишь уверяли в самом факте отравления с использованием химического оружия и упрекали в отсутствии расследования,

на фоне неисполнения этого решения ЕСПЧ пошли разговоры о возможном исключении России из структур Совета Европы, и хотя не очень понятно, кому оно вообще надо (но было бы не надо, мы бы за них так не цеплялись), кроме граждан, которых это лишит возможности обращаться в ЕСПЧ, эти толки вполне имеют под собой резонные основания — прецедент уже был с Грецией во времена диктатуры «черных полковников», — а отказ ЕСПЧ, как выразился Илья Новиков, «это такой здоровый камень в пользу того, что Россия неадекватна», и тот факт, что нашего «тихоню подполковника» уже прочат в генералы (а чего не в генералиссимусы сразу?), а народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова зачищают полицейские, ясно свидетельствует о желании не останавливаться на достигнутом и нанести решительный удар, в первую очередь, конечно, по Воронежу, — и будет ли «граф» Толстой горланить в ПАСЕ или нет, санкционное давление против нас продолжат наращивать, а налаживать с другими странами отношения Кремль, разумеется, не станет

— значит продолжится стагнация, рост цен, который только на этой неделе напомнил о себе новостями о подорожании картофеля на 40%, моркови на 34%, овощей в целом на 16%, курицы, яиц, колбасы и сосисок на 10-15%, — это при том, что во все путинские фокусы с контролем цен поверили лишь 13% россиян — на этом фоне президент уже заговорил о введении талонов на еду, ну и чему тут удивляться, сложно не согласиться, что это вполне «закономерные итоги правления Владимира Путина», и вот эти 13% заметивших эффект от мер правительства Мишустина (читай правительства Путина) по борьбе с ростом цен — это, конечно, лучший показатель поддержки: «Спроси у своего холодильника, за кого голосовать» — метко отметил на агитационных магнитиках депутат Госдумы Рашкин,

которого уже начинают одергивать, слишком уж он резко начал высказываться о терроре, политических репрессиях, полицейском произволе во время разгона мирных демонстраций, кляузой на телепропагандиста Соловьева, похвалившего (без кавычек) Гитлера — тут уже даже Жириновский Путину нажаловался, после чего, конечно, влетело Зюганову и он пригрозил выгнать депутата из КПРФ (обосновав это, конечно, поддержкой Навального, которого Рашкин вовсе не поддерживал) — но не один Рашкин такой, в КПРФ, нельзя не заметить, выросла уже значительная фронда молодых политиков (и среди них правда есть сочувствующие Навальном), которые в КПРФ, просто потому что больше пойти некуда, а без них в КПРФ будет не за кого голосовать, — это заметно уже по участившимся новостям о задержаниях и судах над региональными коммунистами,

это и понятно, ведь пока не все политики в стране видят страну из тонированного окна мерседеса (просто хотя бы деньги на мерседес есть не у всех), они живут в социуме и понимают, что, как выразился В. В. Путин, «люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», но только вот для Путина, вопреки Конституции называющего себя «Начальником» недовольного народа, эти перемены выражаются прибавкой условных ста рублей к пенсии или талонами на еду, при сохранении прежних партий, прежних чиновников, прежнего курса на изоляцию и конфронтацию со всем миром и, конечно, прежнего президента, а люди и отдельные политики осознают, что слово «перемен» оно в России означает примерно то же, что и в Беларуси, то же, что и в знаменитой песне Цоя — их требуют не столько и не только кошельки, но и сердца.