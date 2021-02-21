У личного пилота батискафа Путина нашли квартиру за 145 миллионов

Издание «Метла» нашло квартиру в элитном доме у личного пилота батискафа президента Владимира Путина. Недвижимость в столичном ЖК «Фамильный дом Воробьево» невозможно купить, получая зарплату Министерства обороны. Примерная ее стоимость — 145 миллионов рублей.

31-летний Сергей Фокин вместе с главой государства исследовал в 2019 году затонувшую подводную лодку времен ВОВ.

Сейчас мужчина находится в должности начальника Экспедиционного центра ведомства по взаимодействию с регионами. Его годовой доход не превышает 377 тысяч рублей. Но он выступает соучредителем пяти ООО. Их суммарная годовая прибыль равна примерно 1,5 миллиона рублей.

Среди прочих указывается «Смартфильм» — компания по производству фильмов, купленная у бизнесмена Дмитрия Чежии, которому принадлежит доля ООО «Лидер», освоившему 432 миллиона рублей на госпордядах «Газпрос трансгаз Санкт-Петербург». Последняя контора возглавляется отцом пилота батискафа — Георгием Фокиным.

Ранее издание «Проект» установило, что Сергей Фокин является внучатым племянником олигарха Юрия Ковальчука.