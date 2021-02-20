"Он памятник себе воздвиг нерукотворный": Яшин и Кара-Мурза возложили цветы на Немцов мост

Волонтеры проекта «Немцов мост», которые постоянно дежурят на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля, где был застрелен в спину оппозиционный политик Борис Немцов, сообщают, что при попытке возложить там цветы были задержаны восемь человек. Ранее Sobesednik.ru писал, что полиция неожиданно задержала двух дежуривших на месте активистов и демонтировала мемориал, простоявший там шесть лет, а затем оцепила место.

Теперь оцепление снято, но там появились сотрудники полиции. «Сейчас ситуация такая, что мемориала фактически как такового нет. Постоянно прохаживаются патрули из двух полицейских. Проходить и останавливаться можно, а цветы класть не дают. Сразу пугают задержанием. Просто без всякого основания, ссылаются на какой-то приказ. Когда пытаются попросить показать приказ, они говорят: "Я всего лишь исполнитель"», — рассказал «МБХ Медиа» один из волонтеров Григорий Симаков.

Бывшие соратники Немцова политик Владимир Кара-Мурза и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, узнав об этом, решили лично посетить мемориал, сообщает Яшин в своем Instagram. На опубликованном им видео видно полицейский патруль, однако на вопрос депутата, не возражают ли сотрудники МВД, если они возложат цветы, те ответили отрицательно. В итоге Яшину и Кара-Мурзе удалось это сделать, задерживать их не стали. «Память убить не получится, как бы ни старались», — пишет Кара-Мурза в своем Twitter.

Яшин уточняет, что всех задержанных уже выпустили: «Всех задержанных волонтеров отпустили. Активность силовиков накануне расцениваю как самодеятельность и попытку устроить конфликт», — пишет депутат.

Ранее экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал новость с разгромом активистов у мемориала Немцова, процитировав российского поэта Александра Пушкина: «Сломать будет непросто. Он "памятник себе воздвиг нерукотворный"», — написал дипломат.

Напомним, что организаторы отменили в этом году марш Немцова из-за невозможности согласовать его и нежелания вступать в конфликт с полицией. Вместо этого они написали письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина, попросив его помочь сделать так, чтобы желающие смогли принести к мемориалу Немцова цветы без рисков столкновения с силовиками. Разгром мемориала произошел вскоре после этого обращения к Собянину. Публичного ответа от мэра пока не последовало.