Речь Байдена, глумление над Немцовым, Шнурова в Госдуму. Главное к 20 февраля

Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, пообещав восстановить отношения с Евросоюзом. Он намерен отказаться от подхода Дональда Трампа America First («Америка прежде всего»), «перевернуть страницу» и начать договариваться с ЕС: «Америка вернулась. Давайте встретимся, все обсудим и продемонстрируем нашим правнукам, что демократия, демократия, демократия работает. Вместе нам все по силам».

Отдельное внимание Байден уделил политике Владимира Путина, который, по его мнению, намеренно пытается ослабить ЕС и НАТО, так как «Кремлю гораздо проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом».

«Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система также или еще более коррумпирована, чем их. Но весь мир знает, что это не так, — включая самих граждан России», — заключил Байден.

Американский лидер призвал противостоять хакерским атакам России и отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин пообещал министру обороны Украины Андрею Тарану помощь в борьбе с «российской агрессией», говорится на сайте ведомства.

Параллельно в самой Украине вслед за пророссийскими телеканалами преследованию подвергся депутат Верховной рады, представляющий пророссийскую партию «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, которого также называют «кумом Путина» (СМИ полагают, что Путин — крестный отец дочери Медведчука). Как сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины, он и его супруга попали в санкционные списки. Всего в них включены 8 человек и 19 юрлиц. Поскольку Медведчук является гражданином Украины, санкции против него можно ввести лишь в некоторых случаях — это правило соблюдается, так как его обвиняют в финансировании терроризма, что позволяет накладывать ограничения на имущество (по аналогии с российским списком экстремистов, которым блокируют все счета).

Amnesty International передал российским посольствам за рубежом петицию с призывом освободить лидера оппозиции Алексея Навального. В России петицию также передали непосредственно в администрацию президента. Всего под письмом порядка 200 тысяч подписей иностранцев, они уверены, что критик Кремля «подвергся преследованию за свою мирную политическую и активистскую деятельность по борьбе с коррупцией, за реализацию своего права на свободу выражения мнений».

В «Партии Роста» предложили музыканту Сергею Шнурову выдвинуться в кандидаты на выборы в Госдуму по одномандатному округу в Санкт-Петербурге, обращает внимание Znak.com. «[Лидер партии] Борис Титов добавил, что "если Шнуров пойдет, то будет весело"», — пояснила член партии и депутат городского парламента Оксана Дмитриева.

Галерея одного из цехов Норильской обогатительной фабрики сегодня утром обрушилась, завалив не менее восьми человек. По данным СМИ, не менее двух человек погибли, остальные либо находятся под завалами, либо госпитализированы в тяжелом состоянии.

Накануне полиция впервые разобрала мемориал памяти Бориса Немцова. Двоих дежурных волонтеров задержали, а сам Большой Москворецкий мост (или Немцов мост) перегородили. «Такого никогда не было — за все шесть лет, с момента появления мемориала. Это действительно в первый раз», — объяснила одна из волонтеров.

Напомним, что на днях организаторы марша Немцова отправили на имя мэра Москвы Сергея Собянина письмо, в котором попросили организовать возможность жителям безопасно возложить к мемориалу цветы. Они решили не идти наперекор мэрии и не стали призывать на марш без согласования, которое сейчас невозможно из-за ковида. Письмо носило неформальный характер, неожиданный разгон мемориала может быть расценен как ответ на него от г-на Собянина.