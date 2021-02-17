Защита Навального: РФ обязана исполнить требование ЕСПЧ об освобождении политика

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

Решение ЕСПЧ опубликовано на сайте политика.

«16 февраля 2021 года Палата из семи судей суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя», — отмечается в документе.

Ранее Минюст заявлял, что такое требование не будет исполнено, поскольку является переходом за «красную линию».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову, подобное решение ЕСПЧ принял впервые, Москва обязана его исполнить.

Источник ТАСС между тем рассказал, что в самом ЕСПЧ «сохраняются серьезные сомнения насчет правомерности такого решения, не подкрепленного конкретными фактами и законными основаниями».

Ранее защита Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы с просьбой принять меры в отношении России из-за неисполнения решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше». По словам Михайловой, обращение будет рассмотрено в марте.