Марш Немцова в этом году решили не проводить из-за ограничений

Организаторы марша имени оппозиционного политика Бориса Немцова решили не проводить его в этом году. Вместо этого они просто возложат цветы у «моста Немцова» (формально он называется по-другому).

Чтобы у решивших почтить память политика не возникло проблем с правоохранительными органами, они направят письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина, в котором попросят обеспечить им такую возможность, пишут «Открытые медиа». Свои подписи под ним поставят глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, политик Дмитрий Гудков и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также председатели столичного и федерального «Яблока» Кирилл Гончаров и Николай Рыбаков.

Представители ПАРНАСа Михаил Касьянов, его заместитель Константин Мерзликин на это не согласились. Они подадут заявку на проведение шествия, а после получения отказа, заявят о его проведении после снятия коронавирусных ограничений.

В регионах ряд заявок уже отклонили, а в других организаторы заявили, что не намерены даже пытаться их подавать. В Ижевске намерены выйти с одиночными пикетами.

Глава отделения партии «Яблоко» в Краснодарском крае Ирэн Ильенкова также сообщила, что в некоторых городах пройдут пикеты, а в Сочи активисты хотят установить памятные таблички на доме, где жил Немцов.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен недалеко от Кремля на Большом Москворецком мосту в 2015 году. Следствию удалось обнаружить группу исполнителей убийства, но не заказчиков.