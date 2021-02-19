Кремль считает, что Путин "многократно заслужил" звание генерала

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин «многократно» заслужил звание генерала армии. По его словам, глава государства не присвоил его себе лишь из-за отсутствия свободного времени.

«В целом наверняка президент это звание [генерала] заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», — пояснил представитель Кремля (цитата по ТАСС). Отмечается, что заговорил об этом Песков не сам, а с подачи журналистов, которые неожиданно решили поинтересоваться у пресс-атташе Путина, заслужил ли Путин это звание или нет.

Впрочем, Песков не забыл добавить и то, что Путин не служит в армии и в принципе кадровым офицером не является, в связи с чем занимается другими задачами, не связанными с карьерным ростом в вооруженных силах — «ежедневным управлением государством».

Песков также отметил, что сам является старшим лейтенантом, а вот подполковник Путин в отставке или в запасе он пояснить не смог.