Зюганов: "Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что депутат Госдумы, секретарь московского городского комитета партии Валерий Рашкин может быть исключен из КПРФ, если начнет поддерживать лидера оппозиции Алексея Навального. По его словам, в партии есть общее мнение по Навальному и любой несогласный с ней рискует подвергнуться санкциям.

«Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят. Навальный — это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки и который раскачивает обстановку внутри. Не надо из него делать героя, он предатель. Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», — заявил он в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Рашкин действительно ранее выступил в защиту протестующих на митингах за Навального и против полицейского насилия. Его также поддержал иркутский коммунист Сергей Левченко. Сам же Зюганов, обсуждая протесты, сумел не только упрекнуть в них Кремль, но и обругать Навального, назвав митингующих «грязной навальнятиной».

Ранее Рашкин также заявил, что в стране сейчас проходят политические репрессии и террор в отношении коммунистов. Он заявил, что масштабы этого превосходят сталинский террор 1937 года и сравнимы разве что со средневековой инквизицией. После этого на встрече лидеров парламентских фракций с президентом глава ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался Владимиру Путину персонально на Рашкина, а заодно и на всех коммунистов.