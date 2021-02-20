Мосгорсуд принял ходатайство с требованием ЕСПЧ немедленно освободить Навального

Московский городской суд, рассматривающий апелляцию на решение Симоновского суда Москвы, изменившего условный срок по делу «Ив Роше» лидеру оппозиции Алексею Навальному на реальный, принял ходатайство защиты с требованием освободить политика в качестве обеспечительно меры по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, что ЕСПЧ счел необходимым освободить Навального, пока не рассмотрит его жалобу. ЕСПЧ ссылается на 39-е правило своего регламента, отмечая опасность для жизни Навального в местах лишения свободы в России.

«Суд постановил: расценивать данное ходатайство как один из доводов защиты, оценка которому будет дана в совещательной комнате при вынесении итогового решения», — передает «Интерфакс» слова судьи.

Znak.com передает, что адвокат Навального Ольга Михайлова также напомнила суду, что власти РФ не выполнили решение ЕСПЧ, несмотря на то, что согласно Конституции России, обязаны делать это.

В один день сегодня проходит два суда над Навальным: по делу о «клевете на ветерана» и упомянутая апелляция. В случае, если Мосгорсуд сегодня подтвердит решение Симоновского суда и проигнорирует решение ЕСПЧ, Навальный будет в ближайшее время этапирован в колонию. До этого дня он находился в СИЗО «Матросская тишина».