Старики против Навального. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

Суды над Навальным, пропаганда, массовые репрессии, наглые и почти издевательские по своей сути заявления официальных лиц — всё это уже почти неотделимо одно от другого и перетекает из одного политического сезона в следующий: на митингах 31 января и 2 февраля перенявшие опыт белорусских коллег силовики показали себя во всей красе, побив по уровню насилия собственный рекорд 2019 года, не только избивая мирных протестующих и журналистов дубинками и применяя к ним электрошокеры, но и задержав больше людей, чем когда бы то ни было — многие задержания были совершенно немотивированными, а последующие оформления в «Крепости» без адвокатов и судебные решения как под копирку нарушили столько законов РФ, сколько было возможно, а чтобы эти заявления не казались голословными, достаточно вспомнить, как глухонемого оштрафовали за то, что он выкрикивал лозунги, или найденные у ответственных за разгоны лиц дачи на Рублевке и в других элитных поселках (Росгвардия, МВД), и все сомнения рассеются,

— вишенкой на этом торте из пяти тысяч задержанных только в Москве, тысяч арестованных и оштрафованных, а также подвергшихся уголовному преследованию оппозиционеров стало показательное решение Симоновского суда и лично судьи Натальи Репниковой отправить в колонию Алексея Навального по «делу Ив Роше» — за судом следил буквально весь мир, который был поражен не только его абсурдностью, но и тому, как вел себя Навальный — политик метал громы и молнии, просачивавшиеся сквозь стены Мосгорсуда, несмотря на запрещенную съемку, а в своем последнем слове буквально уничтожил суд, российских режим и лично Владимира Путина: по мотивам его слов NYT даже выпустила статью с заголовком «Владимир Отравитель трусов» — если и можно представить большее унижение, то разве что в действиях самого Кремля, который так и не смог за несколько месяцев придумать, как отмыть от запачканных «Новичком» трусов свою и без того сомнительную репутацию,

а вместо этого безуспешно попытавшегося замазать репутацию Навального историей с ветераном ВОВ, которому стало плохо от всего этого процесса, маски и судей, подающих ему бумажки с нужными ответами, — «Вы будете гореть в аду за то, что взяли 95-летнего деда, нацепили на него медали и используете его! Он не понимает ни один вопрос!» — не может сдержаться Навальный, чей законопроект об увеличении ветеранам пенсии до 200 тысяч единороссы с рассмотрения сняли (1, 2, 3), как сняла судья вопросы политика к свидетелям по делу: «Хорошо ли, богато живут пенсионеры?», «Считаете ли вы предателями тех, кто поднял пенсионный возраст в нашей стране?» — и правильно сделала, что сняла, ведь они же были риторическими, вопросы по сути Навальный тоже задал (а выступал он, кажется, не только за своего адвоката, но и за судью), и тут же выяснилось, что даже дело состряпали сомнительного качества: заявление на Навального вроде есть, сиделка говорит, его писал внук, а тот признается, что не писал: «Когда я вас прижал к стенке, вы делаете перерыв!» — восклицает Навальный — занавес,

но чего, собственно, ожидать от правоохранителей, которые держат Питер оцепленным даже после того, как Волков объявил, что до весны митингов не будет, и, к слову, вполне себе правильно поступил, ведь бесконечные митинги истощают региональные штабы, отвлекают от выборов в Госдуму, моральная победа над решившей показать Беларусь №2 властью уже одержана, а люди не могут вечно выходить на мороз под дубинки и сидеть на сутках, как, нельзя не отметить, делает это главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, привлеченный как организатор акции за ретвит шутки (на самом деле за независимую журналистику и то, что рассказывал неудобные властям факты),

впрочем, силовики заняты не только репрессиями (которых, по версии Кремля, нет): ФСБ потихоньку решило скушать МВД, расширив и без того, казалось бы, бесконечные полномочия — намылились перехватить у полиции оперативно-разыскную деятельность (включая прослушку и все наработки, начиная с 90-х годов), а также получить разрешение на доступ к геолокации любого россиянина без решения суда по простому запросу к оператору связи (простым языком — тотальная слежка), и все эти новеллы предлагаются на фоне того, как в Москве систему распознавания лиц на налепленных повсюду камерах, как и ожидалось, начали использовать вовсе не для поимки опасных преступников, а ради давления на политических активистов (привет Китаю),

и главный вопрос, вставший сейчас перед страной, — сумеет ли власть добиться хоть чего-то, отвечая на нарастающее в обществе недовольство, что называется «по тупому» — дубинкой и банальным враньем — социология показывает, что пока режим (в смысле Владимир Путин, на котором он держится) чувствует себя хорошо: рейтинги падают, но не слишком сильно, а динамика не показывает значимого роста доверия к Навальному — расклад между ними сейчас примерно 60% на 20% или 3 к 1 — это много, но, учитывая отсутствие возможности для конкуренции, совершенно необъективно, и всё, что может дать нам сейчас социология — это тренды, а они очевидны: молодежь и интернет-пользователи отдаляются от Путина семимильными шагами, а партия телевизора и старики (55+) уверенно топят за власть — будущее, очевидно, за оппозицией, предложить молодым ничего кроме пресловутой стабильности власть не может, но не нужно забывать, что настоящее остается за этой самой властью, у которой пока есть порох в пороховницах, к сожалению, не только в переносном, но и в прямом смысле.