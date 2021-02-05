"Репрессий нет": 4908 дел, 1227 штрафов, 942 ареста – Мосгорсуд подвел итог протестов

Пресс-служба Московского городского суда показала статистику по делам о митингах 23 и 31 января, а также 2 февраля. По их данным за это время только в Москве было заведено почти пять тысяч административных дел, а почти тысячу человек отправили на сутки в изолятор. Больше тысячи человек получили штрафы.

Был ли среди задержанных хоть один человек, которого оправдали, в Москогсуде не сообщили.

«Из 4 854 дел по статье 20.2 КоАП РФ уже рассмотрены 2 169 дел: 942 гражданам назначен административный арест, 1 227 назначен штраф (...) Из поступивших в суды 54 дел по статье 19.3 КоАП РФ уже рассмотрены 35 дел, а именно 30 гражданам назначен административный арест, 5 гражданам — административный штраф», — приводит ТАСС заявление суда.

Более двух тысяч дел по-прежнему ожидают рассмотрения.

Отметим, что акции протеста были несогласованны с властями. В ходе них сотрудники правоохранительных органов по большей части производили беспорядочные, немотивированные задержания, не представлялись, в ряде случаев не имели никаких элементов идентификации или заклеивали номерные жетоны. Также силовики массово применяли к протестующим и журналистам физическое насилие, многие из задержанных сутками оставались в автозаках и содержались в неподобающих условиях из-за переполнения изоляторов. В ряде столичных ОВД к задержанным не пускали адвокатов, вводя план «Крепость», который должен применяться лишь в случаях нападения на участок.