Навальный со скамьи подсудимых раскрыл факт, указывающий на фабрикацию дела

Оппозиционный политик Алексея Навальный сегодня весь день провел в Бабушкинском районном суде, где рассматривается дело об оскорблении 95-летнего ветерана ВОВ Игната Артеменко. Допрашивая свидетелей по делу Навальный сумел вынудить внука потерпевшего Игоря Колесникова подтвердить факт, противоречащий материалам следствия, после чего по просьбе прокурора заседание прервали, обещав продолжить его 12 февраля, несмотря на возражения политика.

«Я категорически против и считаю, что прокурор настаивает на перерыве потому, что я подловил одного из ваших фабрикаторов и торговца дедом на вранье» — кричал он в конце.

Ранее он задал внуку ветерана вопрос, писал ли он или его дед заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить на него уголовное дело, приводя слова ранее выступавшей в суде сиделки ветерана (она работает на них и Навальный сомневается, что её показаниям можно верить): «Сиделка показала, что заявление в правоохранительные органы дедушка писал, но не сам, а вы помогали», — сказал он, обращаясь к внуку ветерана (цитата по «Медиазоне»). В ответ внук ответил: «Мы на вас заявление не писали».

В этот момент Навальный моментально обратился к суду со словами, что дело сфабриковано, потому что в деле заявление есть и он уверен, что оно было написано следователем. Одновременно прокурор попросила перенести заседание суда. «Когда я вас прижал к стенке, вы делаете перерыв!» — возмутился Навальный, но судья к нему не прислушался.