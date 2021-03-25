Главное к вечеру 10 октября: прекращение уголовного дела Сергея Савельева, поздравления Михаилу Ефремову

Саратовская прокуратура прекратила уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации против информатора Gulagu.net Сергея Савельева из-за его незаконности и необоснованности.

Как рассказал Савельев, несмотря на отмену уголовного преследования он не планирует возвращаться в Россию. Он и основатель Gulagu.net Владимир Осечкин также считают, что такое действие можно трактовать, как ловушку от российских властей.

Сыгравшая в фильме «Зимняя вишня» актриса Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в центре Москвы.

Актриса попала в аварию с участием трёх автомобилей BMW, Volvo и Hyundai, в котором находилась актриса. После ДТП 65-летнюю Елену Сафонову госпитализировали. У неё выявили перелом рёбер и надколенника. По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Создатели пародийного интернет-сериала про вымышленного депутата Виталия Наливкина просят своих зрителей помочь им в сборе средств на юридическую помощь из-за возбуждения против них уголовного дела по части 3 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По их словам, причиной стал ролик, где Наливкин обезвреживает опасную сумку с морковкой на автобусной остановке и сносит баннер с помощью гранатомёта. На съёмках ролика они использовали пиротехнику для создания эффектов попадания из РПГ. Теперь же им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

После проверок фактов издевательств и насилия над заключёнными в Саратовской области возбуждено пять уголовных дел, 18 сотрудников уволены, 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщил сегодня исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин. По его словам, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы и устанавливаются все факты, которые могли быть.

В России второй день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировано 1239 смертей от коронавируса – это максимум за всё время пандемии и второй антирекорд за два дня. Всего за сутки выявлено 38 058 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели ещё 34 565 человек.

Сегодня отмечает свой день рождения актёр Михаил Ефремов.

Сегодня нам позвонили друзья и поклонники Михаила, чтобы поздравить его с днём рождения через «Собеседник», ведь лично это сделать невозможно, потому что Ефремов находится в исправительной колонии в Белгородской области.

В честь этого адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о тюремных буднях актёра.

Отдельно поздравил актёра и Никита Джигурда. Он пожелал Михаилу Олеговичу скорейшего освобождения.

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