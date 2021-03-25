Сенатор Клишас: Введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушит права россиян

Конституционные права россиян не будут нарушены введением обязательной вакцинации от коронавируса, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«Конституции это не противоречит», – сказал он.

Как отметил Клишас, ввести обязательную вакцинацию можно будет через принятие соответствующего федерального закона.

Сегодня в России второй день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19.