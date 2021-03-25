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Сенатор Клишас: Введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушит права россиян

При необходимости ввести обязательную вакцинацию можно будет через принятие соответствующего федерального закона

Фото: Global Look Press

Конституционные права россиян не будут нарушены введением обязательной вакцинации от коронавируса, об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«Конституции это не противоречит», – сказал он.

Как отметил Клишас, ввести обязательную вакцинацию можно будет через принятие соответствующего федерального закона.

Сегодня в России второй день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19.

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