«Мы не преступники!»: Создатели шоу про депутата Наливкина просят помощи из-за уголовного дела против них

Недавно против создателей пародийного интернет-сериала про вымышленного депутата Виталия Наливкина завели уголовное дело по статье о хулиганстве, в связи с этим проект просит своих зрителей помочь им в сборе средств на юридическую помощь. Об этом они сообщили в своём Instagram.

«Вы знаете, что мы не преступники! Друзья, нам нужна ваша поддержка. На нас завели уголовное дело!» – пишут они.

По их словам, причиной возбуждения дела по части 3 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств) стал ролик, снятый почти два месяца назад. В нем Наливкин обезвреживает опасную сумку с морковкой на автобусной остановке и сносит баннер с помощью гранатомёта. На съёмках ролика они использовали пиротехнику для создания эффектов попадания из РПГ. Теперь же им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, за то что они, якобы грубо нарушили общественный порядок и причинили ущерб в размере 32 тысяч рублей.

При этом, участники съёмочной группы отмечают, что они снимали вдали от людей, всё за собой убрали и никаких претензий со стороны правоохранителей к ним не поступало.

«Разумеется, мы понимаем, что причина, по которой нас хотят объявить преступниками совсем другая, поскольку мы уже использовали пиротехнику в наших других видео. Мы также понимаем, что решения по нам принимаются далеко не в нашем городе и крае. В этой ситуации мы надеемся только на поддержку общественности, чей порядок мы якобы нарушили. Вы знаете, что мы не преступники! Вы знаете, что нашей целью всегда было творчество и создание у вас позитивного настроения. Мы очень надеемся, что сможем и дальше его создавать! Друзья, в этот непростой период нам понадобятся ресурсы для юридической защиты. Если решите нас поддержать, будем очень благодарны!» – заключили создатели сериала.