Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:32

«Мы не преступники!»: Создатели шоу про депутата Наливкина просят помощи из-за уголовного дела против них

За использование пиротехники им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

Фото: Instagram @barakuda_usk

Недавно против создателей пародийного интернет-сериала про вымышленного депутата Виталия Наливкина завели уголовное дело по статье о хулиганстве, в связи с этим проект просит своих зрителей помочь им в сборе средств на юридическую помощь. Об этом они сообщили в своём Instagram. 

«Вы знаете, что мы не преступники! Друзья, нам нужна ваша поддержка. На нас завели уголовное дело!» – пишут они. 

По их словам, причиной возбуждения дела по части 3 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств) стал ролик, снятый почти два месяца назад. В нем Наливкин обезвреживает опасную сумку с морковкой на автобусной остановке и сносит баннер с помощью гранатомёта. На съёмках ролика они использовали пиротехнику для создания эффектов попадания из РПГ. Теперь же им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, за то что они, якобы грубо нарушили общественный порядок и причинили ущерб в размере 32 тысяч рублей. 

При этом, участники съёмочной группы отмечают, что они снимали вдали от людей, всё за собой убрали и никаких претензий со стороны правоохранителей к ним не поступало. 

«Разумеется, мы понимаем, что причина, по которой нас хотят объявить преступниками совсем другая, поскольку мы уже использовали пиротехнику в наших других видео. Мы также понимаем, что решения по нам принимаются далеко не в нашем городе и крае. В этой ситуации мы надеемся только на поддержку общественности, чей порядок мы якобы нарушили. Вы знаете, что мы не преступники! Вы знаете, что нашей целью всегда было творчество и создание у вас позитивного настроения. Мы очень надеемся, что сможем и дальше его создавать! Друзья, в этот непростой период нам понадобятся ресурсы для юридической защиты. Если решите нас поддержать, будем очень благодарны!» – заключили создатели сериала. 

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 час назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Политика 3 минуты назад

"Он должен начать жизнь с чистого листа": Милонов ждет от Рашкина покаяния

Общество 25 минут назад

Информатор Gulagu.net Сергей Савельев не планирует возвращаться в Россию после прекращения уголовного дела против него

Политика 1 час назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Происшествия 1 час назад

Сыгравшая в фильме «Зимняя вишня» актриса Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в центре Москвы

Общество 2 часа назад

Эксперт Минздрава назвал наиболее частые проблемы со здоровьем у россиян после COVID-19

Политика 2 часа назад

«Охоться хоть на слона, главное, на Кремль не напрыгивай». Дмитрий Орешкин про дело Рашкина

Политика 2 часа назад

Азу с тушеным картофелем за 248 рублей, сырник из творога за 88 рублей: в сети обсуждают цены в столовой Госдумы

Общество 2 часа назад

«А нет какой-нибудь вакцины от таких умных депутатов, как Клишас?»

Общество 2 часа назад

«Горбатого могила исправит»: адвокат Ефремова рассказал о тюремных буднях актера

Общество 2 часа назад

Директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу вручили орден Александра Невского

Общество 3 часа назад

Неизвестная история. Арманд Хаммер – любимый капиталист Советского Союза

Общество 3 часа назад

Пытаются убедить, что так больше не будет: Gulagu.net прокомментировал увольнение сотрудников ФСИН после пыток заключенных

Общество 3 часа назад

«Перспектив особо не было». Ирина Роднина прокомментировала переход российского фигуриста в сборную США

Без рубрики 4 часа назад

Андрей Туманов: Как правильно обрезать кусты крыжовника и красной смородины. Видео

Общество 4 часа назад

Помещенному в СИЗО ректору Шанинки Зуеву не дали взять с собой сумку с необходимыми вещами

Общество 5 часов назад

Последователи: у шамана Габышева, который шел изгонять Путина, появились двойники

Общество 5 часов назад

Сенатор Клишас: Введение обязательной вакцинации от COVID-19 не нарушит права россиян

Общество 5 часов назад

«Проще нанять бригаду узбеков, чем купить два бензонасоса». Кому в России нужны мигранты

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика