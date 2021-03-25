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Кибердружины для охоты на антипрививочников в соцсетях появятся в Югре

Они по поручению губернатора будут выявлять фейки о вакцинации и докладывать об этом в полицию

Фото: Pixabay

Создать кибердружины для поиска в соцсетях антипрививочников, чтобы сообщать о них в полицию, поручила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Такое поручение она дала на заседании оперштаба по борьбе с заболеванием, опубликованном на ее странице во Вконтакте

«Департаменту образования молодёжной политики и департаменту информационных технологий организовать работу кибердружин по мониторингу сети интернет на предмет выявления заведомо ложной информации о вреде вакцинации, публикуемой на сайтах, в социальных сетях, для дальнейшей передаче информации правоохранительным органам», – сказала Комарова. По её словам, она опирается на мнения граждан, которые сообщают о такой информации в интернете.

Она также рассказала о возбуждении в округе 29 уголовных дел из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации и создании сервиса для проверки QR-кодов.

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