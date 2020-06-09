«Миша, мы молимся за тебя и ждём»: друзья Ефремова поздравили артиста с днем рождения

«Миша, ты хорошо сделал эту роль, – хвалила я его. Конечно, и все его режиссёрские работы одобряла, ведь они талантливы. «Да ладно, нормально», – смущался он всегда. «Люблю тебя, Мишка», – говорила ему, а он смеялся. Честный, порядочный, открытый человек. Такой ты для меня всегда. Я поздравляю тебя с днём рождения! От всех твоих поклонников, друзей нашего театра желаю тебе крепкого здоровья, терпения, выдержки. Артисты, которые играли в твоих спектаклях, надеются на твоё скорейшее возвращение, очень волнуются. Мы все молимся за тебя и ждём. Я всегда гордилась тобой и горжусь, ты же знаешь. До скорой встречи, Миша. Твоя Галина Лиштванова.

Николай Сахаров, актёр МТЦ «Вишневый сад» и МХАТа имени Горького

– Я познакомился с Мишей, когда ему было лет пятнадцать, на пробах картины Владимира Грамматикова «Всё наоборот». Эта работа стала одной из первых для Михаила. Ещё тогда по этой актёрской пробе Ефремова было понятно, что это будет большой артист. Он был прекрасен в своих импровизациях! Несмотря на режиссёрские задачи, он делал всё по-своему. В нём сильная индивидуальность. Мы потом продолжили общаться, друзьями не были, но иногда пересекались, могли сказать друг другу доброе слово.