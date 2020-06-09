«Миша, мы молимся за тебя и ждём»: друзья Ефремова поздравили артиста с днем рождения
Сегодня отмечает свой день рождения один из самых ярких и незаурядных актёров и режиссёров – Михаил Ефремов
С раннего утра мне позвонили друзья и поклонники Михаила, чтобы поздравить его с днём рождения через «Собеседник», ведь лично пока это сделать невозможно – Ефремов находится в исправительной колонии в Белгородской области.
Галина Лиштванова, администратор театра «Современник»
– Миша вырос на моих глазах. Я его знаю уже пятьдесят пять лет! Он с детства был весёлым, очень энергичным, шебутным парнем. Из другого не получилось бы такого потрясающего актёра. В театре он всегда общался со всеми на равных, одинаково: и с актёрским, и с постановочным составом. В нём нет пафоса, а есть только профессионализм, доброе отношение к людям. Миша спокойно относится к похвале, не замечает её, он всегда жил и живёт сценой.
«Миша, ты хорошо сделал эту роль, – хвалила я его. Конечно, и все его режиссёрские работы одобряла, ведь они талантливы. «Да ладно, нормально», – смущался он всегда. «Люблю тебя, Мишка», – говорила ему, а он смеялся. Честный, порядочный, открытый человек. Такой ты для меня всегда. Я поздравляю тебя с днём рождения! От всех твоих поклонников, друзей нашего театра желаю тебе крепкого здоровья, терпения, выдержки. Артисты, которые играли в твоих спектаклях, надеются на твоё скорейшее возвращение, очень волнуются. Мы все молимся за тебя и ждём. Я всегда гордилась тобой и горжусь, ты же знаешь. До скорой встречи, Миша. Твоя Галина Лиштванова.
Николай Сахаров, актёр МТЦ «Вишневый сад» и МХАТа имени Горького
– Я познакомился с Мишей, когда ему было лет пятнадцать, на пробах картины Владимира Грамматикова «Всё наоборот». Эта работа стала одной из первых для Михаила. Ещё тогда по этой актёрской пробе Ефремова было понятно, что это будет большой артист. Он был прекрасен в своих импровизациях! Несмотря на режиссёрские задачи, он делал всё по-своему. В нём сильная индивидуальность. Мы потом продолжили общаться, друзьями не были, но иногда пересекались, могли сказать друг другу доброе слово.
Он всегда легко шёл на контакт. Мать Михаила – талантливейшая актриса Алла Покровская, светлая память, была моим педагогом по актёрскому мастерству на первом курсе Школы – студии МХАТ, потом Алла Борисовна ушла преподавать на курс Олега Ефремова. Кстати, когда меня принимали, слово Покровской было не самым последним, за что я буду ей всегда благодарен. Миша был замечательным сыном. На мой взгляд, этот человек не был во власти таланта своих родителей, у него свой талант. Я знаю трёх российских актёров – Андрея Ташкова, Николая Ерёменко и Михаила Ефремова, – которые в профессии не хуже своих отцов, а возможно даже и лучше. Я вообще считаю, что Миша – это Эдмунд Кин (английский актёр 18-го – 19 го столетия) нашего времени. Миша, поздравляю тебя! Желаю тебе скорее оказаться среди нас в своей привычной рабочей актёрской обстановке. Пусть сбудется задуманное.
Элина Зайцева, модель
– С Михаилом Олеговичем я познакомилась когда-то в театре «Современник», пришла к нему на спектакль. Мы приятельствовали с ним, иногда встречались на мероприятиях. Благородный, глубокий, начитанный человек... Он меня приглашал на спектакли с участием своей мамы, прекрасной актрисы Аллы Покровской. Светлая память вашей маме, Михаил Олегович, в ваш день рождения важно её вспомнить.
Зимой двадцатого года Ефремов начал готовиться к новой постановке, которую мечтал осуществить к новому сезону. Я была приглашена к нему на пробы. Поработать с Ефремовым для меня было бы огромной честью. Как жаль, что трагическая случайность прервала его грандиозные творческие планы. Уважаемый Михаил Олегович, от всей души поздравляю вас с днём рождения. Надеюсь, что очень скоро вы сможете продолжить реализовывать ваши творческие планы и задачи. Мы все этого очень ждём.
Сергей Гроза, адвокат
– Михаил, поздравляю вас с днём рождения. Хотя мне очень тяжело даются слова поздравления, потому что, как и многие из моих коллег, тех кому нравится Ваше творчество и вы как хороший, порядочный человек, конечно, ждали другого результата этой тяжёлой проблемы двух семей. Но время идёт, и вы вернётесь к своим родным и близким, которые вас ждут и любят, и к нам – поклонникам вашего творчества. Вы относитесь к прекрасной, старой гвардии актёров, творчество которых в наших сердцах. Вашу боль мы переживаем с Вами. Здоровья вам, терпения, а мы за вас молимся и ждём на сцене. Мы будем ходить в театр «Современник» на все премьеры с вашим участием. Я это прекрасно знаю.