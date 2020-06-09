«Миша, с днюхой!» В своём поздравлении Ефремову Джигурда объяснил, почему перестал помогать артисту

Никита Джигурда кинулся защищать Михаила Ефремова, когда случилась эта драма на дороге. Он не испугался, не спрятал голову в песок, а шёл до конца, пока ему не запретили это делать. По факту этот великолепный актёр и неординарный человек помог Ефремову больше чем все вместе взятые «близкие люди». Джигурда делал всё по зову сердцу, тратил время, силы и средства на защиту таланта, что всех искренне поражало. Но в одночасье Никита бросил это делать, что тоже удивило. Почему так произошло? Об этом, он рассказал в своём поздравительном обращении к Михаилу Ефремову.

– Я присоединяюсь ко многим поздравлениям в адрес великолепного артиста Михаила Ефремова, – говорит Джигурда. – Не буду оригинален, потому что знаю: ты, Миша, невиновен! Я знаю ситуацию изнутри. Ты взял на себя чужую вину под определёнными обстоятельствами.