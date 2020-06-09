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«Миша, с днюхой!» В своём поздравлении Ефремову Джигурда объяснил, почему перестал помогать артисту

Актёр пожелал Михаилу Олеговичу скорейшего освобождения

Фото: Global Look Press

Никита Джигурда кинулся защищать Михаила Ефремова, когда случилась эта драма на дороге. Он не испугался, не спрятал голову в песок, а шёл до конца, пока ему не запретили это делать. По факту этот великолепный актёр и неординарный человек помог Ефремову больше чем все вместе взятые «близкие люди». Джигурда делал всё по зову сердцу, тратил время, силы и средства на защиту таланта, что всех искренне поражало. Но в одночасье Никита бросил это делать, что тоже удивило. Почему так произошло? Об этом, он рассказал в своём поздравительном обращении к Михаилу Ефремову.

– Я присоединяюсь ко многим поздравлениям в адрес великолепного артиста Михаила Ефремова, – говорит Джигурда. – Не буду оригинален, потому что знаю: ты, Миша, невиновен! Я знаю ситуацию изнутри. Ты взял на себя чужую вину под определёнными обстоятельствами.

Фото: Global Look Press
Никита Джигурда перед зданием суда, где проходил процесс по обвинению Михаила Ефремова
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Миша, ты трижды попросил меня не доказывать свою невиновность, хотя у меня на руках были заключения великолепного смелого эксперта Юрия Макеева. Всё ты знаешь, Миша, и что я и к делу твоему судебному приложил это заключение, но, увы, повторяюсь, по твоей просьбе, я не стал доказывать твою невиновность.

И, тем не менее, я желаю тебе как можно быстрее освободиться, написать прошение о помиловании президенту Российской Федерации. Желаю тебе, чтобы ты поскорее вышел и делал на сцене и в кино, что ты умеешь делать лучше других артистов. Надеюсь, что вскоре после твоего скорого освобождения мы выпьем с тобой рюмку водки, которую никогда не пили. Я люблю тебя как великого артиста и как смелого человека. Знаю, как тебе нелегко, подозреваю, что тебя шантажом заставили не бороться за свою невиновность. Ещё раз с днюхой, Миша, и пожелания освобождения!

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