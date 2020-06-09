«Миша, с днюхой!» В своём поздравлении Ефремову Джигурда объяснил, почему перестал помогать артисту
Актёр пожелал Михаилу Олеговичу скорейшего освобождения
Никита Джигурда кинулся защищать Михаила Ефремова, когда случилась эта драма на дороге. Он не испугался, не спрятал голову в песок, а шёл до конца, пока ему не запретили это делать. По факту этот великолепный актёр и неординарный человек помог Ефремову больше чем все вместе взятые «близкие люди». Джигурда делал всё по зову сердцу, тратил время, силы и средства на защиту таланта, что всех искренне поражало. Но в одночасье Никита бросил это делать, что тоже удивило. Почему так произошло? Об этом, он рассказал в своём поздравительном обращении к Михаилу Ефремову.
– Я присоединяюсь ко многим поздравлениям в адрес великолепного артиста Михаила Ефремова, – говорит Джигурда. – Не буду оригинален, потому что знаю: ты, Миша, невиновен! Я знаю ситуацию изнутри. Ты взял на себя чужую вину под определёнными обстоятельствами.
Миша, ты трижды попросил меня не доказывать свою невиновность, хотя у меня на руках были заключения великолепного смелого эксперта Юрия Макеева. Всё ты знаешь, Миша, и что я и к делу твоему судебному приложил это заключение, но, увы, повторяюсь, по твоей просьбе, я не стал доказывать твою невиновность.
И, тем не менее, я желаю тебе как можно быстрее освободиться, написать прошение о помиловании президенту Российской Федерации. Желаю тебе, чтобы ты поскорее вышел и делал на сцене и в кино, что ты умеешь делать лучше других артистов. Надеюсь, что вскоре после твоего скорого освобождения мы выпьем с тобой рюмку водки, которую никогда не пили. Я люблю тебя как великого артиста и как смелого человека. Знаю, как тебе нелегко, подозреваю, что тебя шантажом заставили не бороться за свою невиновность. Ещё раз с днюхой, Миша, и пожелания освобождения!