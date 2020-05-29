Сыгравшая в фильме «Зимняя вишня» актриса Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в центре Москвы

Известная российская актриса Елена Сафонова пострадала в аварии на проспекте Мира в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, актриса попала в ДТП с участием трёх автомобилей. После аварии 65-летнюю Елену Сафонову госпитализировали. У неё выявили перелом рёбер и надколенника.

Как отмечается, в ДТП пострадал ещё один человек. По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

По данным телеграм-канал Mash, на проспекте Мира столкнулись BMW, Volvo и Hyundai, в котором находилась актриса.

Предполагаемый виновник ДТП водитель БМВ, именно он выехал на встречку и столкнулся с машиной Сафоновой, после чего в него сзади врезался Volvo. Предварительно, всего в аварии пострадало двое.