«Перспектив особо не было». Ирина Роднина прокомментировала переход российского фигуриста в сборную США

Чемпионка усомнилась, что путь спортсмена, сменившего флаг с российского на американский, будет таким уже простым.

-Кто сказал, что он будет выступать за сборную США? В национальную команду Америки необходимо ещё отобраться. Получится у него или нет — мы не знаем. А так американское гражданство у него было давно, — сказала Ирина Роднина.

Артур Дмитриев - сын двукратного олимпийского чемпиона в фигурном катании Артура Дмитриева-старшего. Дмитриев-младший преуспел в спорте пока значительно меньше: на крупных российских соревнованиях он в последний раз выступал в 2018 году, в серии Гран-при. Перед отъездом фигурист сетовал, что на родине его не считали перспективным спортсменом.

-Я его с 2018 года не видела на льду. Тогда перспектив особо не было видно, — согласилась Роднина в разговоре с NEWS.ru.