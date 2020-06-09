«Горбатого могила исправит»: адвокат Ефремова рассказал о тюремных буднях актера

Сегодня, 10 ноября, Михаил Ефремов отмечает день рождения: ему стукнуло 58 лет. Праздник именитый актер встретил в исправительной колонии в Белгородской области, где отбывает срок за смертельное ДТП в центре Москвы. В день рождения Ефремова поздравили многие друзья и коллеги. Не получил он теплых слов только от своего первого адвоката Эльмана Пашаева.

- Я не знал, что у него сегодня день рождения, - пояснил Эльман Sobesednik.ru. – Я знаю, что сегодня день полиции, в которой я служил в свое время. А Ефремов? Дай Бог здоровья, счастья человеку… Что я еще могу сказать? Самое главное сейчас, чтобы достойно отсидел и достойно вышел, сохранив свое лицо.

По словам Пашаева, никаких отношений со своим звездным клиентом он не поддерживает. И по этому поводу не сожалеет.

- С его женой мы нормально. Если видимся, говорим друг другу: «Привет, пока», - продолжает Пашаев. – Мы же не родственники, не друзья. В мою задачу входила его защита, не более того. До этого мы знали друг друга, но особенно никогда не общались.

О том, как проходят будни Ефремова в белгородской колонии, особой информации нет. Пашаев намекнул нашим корреспондентам: в тюрьме Михаил совсем не изменился.

- Да, я знаю, как он, но не буду комментировать, - заявил Эльман. - Есть хорошая поговорка: «Горбатого могила исправит»… У меня есть много информации, как он там. Но это его жизнь!

Пашаев уверен: он сделал все, что мог в деле Ефремова. Поэтому сейчас, спустя время после своей работы, ни в чем себя не винит.

- Все, что было возможно по закону, я сделал, - уверяет Пашаев. – Еще ни один человек не появился, который бы, изучив материалы дела, сказал, что я неправильно что-то делал или непрофессионально его защищал. Только грязь и пустые слова. Но я не обращаю уже на это внимания.