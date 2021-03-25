Пытаются убедить, что так больше не будет: Gulagu.net прокомментировал увольнение сотрудников ФСИН после пыток заключенных

После проверок фактов истязаний над заключенными возбуждено пять уголовных дел, 18 сотрудников уволены, 11 человек из управления ФСИН по Саратовской области привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов».

«Была ситуация, в этой ситуации сейчас разбираются следственные органы. Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место быть. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», – цитирует его РИА Новости.

Эту новость прокомментировал в своем Facebook основатель проекта Gulagu.net, рассказывающего о пытках в российских колониях, Владимир Осечкин.

«О как! Экс-начальник оперативного управления ГУФСИН Красноярского края, зам.начальника ГОУ ФСИН и пока врио начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин пытается нас убедить, что они так больше не будут. Тот самый, кто нам отписки присылал по Саратову в том году. Верим?» – написал он.

В октябре Gulagu.net опубликовал в YouTube видео с насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Архив с более 40 гигабайтами видео и фотографий с пытками и насилием заключённых передал экс-осуждённый, который отбывал срок в колонии в Саратовской области Сергей Савельев, позже его объявили в международный розыск.

Сегодня правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своем Youtube-канале новые видео с издевательствами над заключенными.