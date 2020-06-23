"Он должен начать жизнь с чистого листа": Милонов ждет от Рашкина покаяния

– Ну, просто негодяйство. Бухой за рулём, ещё и лося убил. Для меня две вещи отвратительны: это браконьерство и пьянство за рулём – это два самых больших недостатка, как для депутата. Я даже легальную охоту не приветствую, считаю, что её нужно прекратить.

Самое глупое, когда люди говорят, что его подставили: напоили и лося подложили. Понятно, что там, в Самаре его друзья олигархи с ним были. – Он совершил негодяйский поступок. Если он честный человек, он должен покаяться в этом, сдать мандат и начать заново с чистого листа свою политическую карьеру. Сказать, мол, знаете, я виноват, я каюсь – у нас, в России к таким людям нормально относятся, повинную голову меч не сечёт – но понимаю, что я не имею права сейчас оставаться, начну заново с муниципального депутата.

Это будет честно и тогда бы я его уважал. А вот когда человек пьяный лося убил, а теперь ещё и врёт, выкручивается как уж на сковородке – это вот совсем неуважительно, – заключил Милонов.

Напомним, по данным следствия, в Саратовской области 29 октября был обнаружен автомобиль с тушей убитого лося в багажнике. В салоне находились Валерий Рашкин и его знакомый, которых сейчас подозревают в браконьерстве. На месте также были найдены охотничий карабин, пуля и гильза, а также охотничий билет на имя Рашкина, а в машине – нож и топор со следами крови. Сам депутат уверяет, что нашёл лося уже убитым и хотел отвезти в полицию.