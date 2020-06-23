"Он должен начать жизнь с чистого листа": Милонов ждет от Рашкина покаяния
Депутат фракции «Единая Россия» высказал «Собеседнику» свое отношение к «лосиному делу» своего коллеги от КПРФ
– С одной стороны это абсолютное негодяйство. У меня своё отношение, может быть, оно слишком радикальное по отношению к пьяным за рулём. Я сам не пью, но ещё больше не могу терпеть людей, которые пьяными за рулём ездят, – поясняет «Собеседнику» депутат Госдумы Виталий Милонов. – Ведь это же позор! Ну, ты же депутат! У нас, в «Единой России», попадись ты пьяным за рулём, ты ещё мяу сказать не успеешь, тебя выгонят отовсюду, из партии исключат, заставят мандат сдать, чтобы не позорил партию.
А в своём инстаграмчике депутат Нина Останина публикует аппликацию этого негодяя, кто-то ей сделал в фотошопе «Рашкина с лосём».
– Ну, просто негодяйство. Бухой за рулём, ещё и лося убил. Для меня две вещи отвратительны: это браконьерство и пьянство за рулём – это два самых больших недостатка, как для депутата. Я даже легальную охоту не приветствую, считаю, что её нужно прекратить.
Самое глупое, когда люди говорят, что его подставили: напоили и лося подложили. Понятно, что там, в Самаре его друзья олигархи с ним были. – Он совершил негодяйский поступок. Если он честный человек, он должен покаяться в этом, сдать мандат и начать заново с чистого листа свою политическую карьеру. Сказать, мол, знаете, я виноват, я каюсь – у нас, в России к таким людям нормально относятся, повинную голову меч не сечёт – но понимаю, что я не имею права сейчас оставаться, начну заново с муниципального депутата.
Это будет честно и тогда бы я его уважал. А вот когда человек пьяный лося убил, а теперь ещё и врёт, выкручивается как уж на сковородке – это вот совсем неуважительно, – заключил Милонов.
Напомним, по данным следствия, в Саратовской области 29 октября был обнаружен автомобиль с тушей убитого лося в багажнике. В салоне находились Валерий Рашкин и его знакомый, которых сейчас подозревают в браконьерстве. На месте также были найдены охотничий карабин, пуля и гильза, а также охотничий билет на имя Рашкина, а в машине – нож и топор со следами крови. Сам депутат уверяет, что нашёл лося уже убитым и хотел отвезти в полицию.