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У умершего от COVID преподавателя Омского медвуза был поддельный сертификат о вакцинации, заявили в руководстве

После смерти доцента Ольги Широковой её фото удалили с коллажа «Мы привились! А ты?!».

Фото: Вконтакте Услышано ОмГМУ

В конце октября доцент Омского государственного медуниверситета Ольга Широкова скончалась от коронавируса. Как позже заявили в вузе, преподаватель представила им поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Кандидат медицинских наук Ольга Широкова вела такие дисциплины как «Акушерство и гинекология», «Осложнённые роды», «Коронавирусная инфекция COVID-19 и беременность». 

О смерти преподавателя от коронавируса сообщили в группе университета во Вконтакте 29 октября. Позже, в ней же, студенты задали вопрос к руководству о том, почему фото Широковой убрали с еженедельного коллажа с фотографиями привившихся преподавателей с подписью «Мы привились! А ты?!». 

По словам проректор вуза Николая Николаева, подлинность документов о вакцинации не подтвердилась, поэтому её фото убрали.

«По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое, в том числе, включает проверку подлинности вакцинации (при её наличии). Ранее работник, о котором Вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке, после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется, фото этого работника было удалено и из коллажа», – написал он. 
Фото: Услышано ОмГМУ
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