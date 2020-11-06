Пришли за Наливкиным и Бондаренко, транспорт пугают QR-кодами, Питер прививает пенсионеров. Главное к вечеру 9 ноября
Дайджест событий к концу вторника
Обыски и аресты
Полиция задержала депутата Саратовского областного заксобрания Николая Бондаренко из КПРФ. Политика доставили в суд по делу о «мелком хулиганстве», в котором его обвинили после инцидента на одном из избирательных участков из-за ругани с председателем УИК. На суде выяснилось, что МВД уже какое-то время ведет слежку за оппозиционером. В КПРФ уверены, что преследование носит политический характер.
Ректора «Шанинки» Сергея Зуева по решению суда отправили в СИЗО, отменив домашний арест. Только на днях учёный был выписан из больницы после серьезной операции на сердце, хотя прокуратура настаивала на изменении меры пресечения ещё до его госпитализации. Главу столичного вуза обвиняют в мошенничестве, связанном с делом экс-замминистра просвещения Марины Раковой.
С обысками пришли ко всей съемочной группе сатирического канала о «председателе исполнительного комитета Уссурийска» Виталии Наливкине, который пародирует настоящих чиновников, применяя абсурдные методы для решения бытовых проблем. Это уже не первый раз, когда правоохранительные органы проявляют интерес к Наливкину, актеров скетч-шоу и раньше привлекали к административным арестам по различным статьям, однако на этот раз речь идет об уголовном преследовании по статье о хулиганстве с применением взрывчатых веществ из-за видео, в котором актер взрывает столб с наружной рекламой из муляжа гранатомета. Статья предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.
В Уфе задержали бывшую главу штаба Алексея Навального* Лилию Чанышеву. Её подозревают в «создании экстремистского сообщества», сообщил Иван Жданов из команды Навального. У неё и у других местных активистов провели ряд обысков. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. При этом сторонники Навального считают преследование политически мотивированным и считают, что в данном случае применяется обратная сила закона, так как на момент работы в штабе Чанышевой, организация ещё не была запрещенной.
Борьба с ковидом
Власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей с хроническими болезнями, а также пожилых горожан старше 60 лет и студентов, проходящих практику не в университете. По задумке все перечисленные теперь обязаны привиться двумя дозами до 15 декабря и 15 января соответственно, однако главной загадкой в этой истории остается способ контроля — как Смольный намерен наказывать тех, кто прививаться отказывается, неясно.
В правительстве всерьез начали обсуждать внедрение системы QR-кодов для передвижения на поездах и самолетах, об этом сообщили источники РБК. Если на федеральном уровне эту меру поддержат, об этом, по словам одного из собеседников, должны объявить после 15 ноября. Ещё до выхода публикации РБК «Аэрофлот» и РЖД отчитались о готовности проверять QR-коды у пассажиров — единственной темой для дискуссии остается, как это делать: при посадке или при покупке билета.
Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что нерабочая неделя привела к «перелому» в борьбе с пандемией. Многие комментаторы эту мысль восприняли скептически, учитывая, что сегодня в стране выявили очередной антирекорд по смертности. При этом в мэрии Москвы говорят, что польза от выходных была, однако Сергей Собянин взял паузу до конца недели, чтобы понять динамику распространения болезни и решить, нужно ли вводить дополнительные меры и какие именно.
Коротко о других новостях:
- Только 16% россиян считают, что во власти хорошая команда, ведущая страну в верном направлении. 56% уверены, что там лишь алчные карьеристы.
- Госдума в первом чтении приняла законопроект о заморозке индексации пенсий военных пенсионеров ещё на год.
- В Серове больную ковидом женщину оштрафовали за то, что она вышла во двор своего частного дома, чтобы покормить собаку.
- Новоизбранный депутат от КПРФ показал свой «кабинет». Вылетевший из Думы единоросс забрал из него даже подоконник.
- В профильном комитете Совфеда поддержали законопроект, по которому за мусор в лесу у отдыхающих будут отбирать автомобили.
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*«Штабы Навального» объявлены властями экстремистской организацией и запрещены.