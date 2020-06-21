Всемосковский потоп и другие знамения: Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на три тысячи знаков.

Каждодневная российская действительность в последнее время наполнилась событиями не только политическими, но, кажется, уже вполне себе библейскими: после пролета над столицей бомбардировщиков, то ли направлявшихся в сторону Воронежа, то ли репетировавших парад Победы, небеса разгневались, опустились на землю и, бушуя громом и молниями, основательно затопили похорошевшую при Сергее Семеновиче Москву, даже вызвав в отдельных местах оползни из остатков благоустройства, и сегодня, 21 июня, в день солнечного затмения нельзя не отметить, что подобные предзнаменования без труда можно найти и в регионах,

например, в Свердловской области в лице схиигумена Сергия (Романова) появился новый лжепророк, захвативший Среднеуральский женский монастырь, а пока никто не понимал, как такое вообще возможно в 21-м веке, туда направились казаки и поддерживающие отступника православные со всей страны, а сам священник уже потребовал от патриарха Кирилла и его команды сложить церковные полномочия, тем временем в Приморском крае за другого, политического «лжепророка», вымышленного главу Исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина, арестованного местной полиции за якобы хулиганство, а скорее за гражданскую позицию и за поразительную схожесть псевдочиновника с его реальными аналогами, вступились сотни и тысячи россиян, включая лидеров общественного мнения,

многие из которых ради этого отвлеклись от уже ставшего привычным обсуждения расплодившихся среди блогеров и знаменитостей вавилонских блудниц (по крайней мере таковыми их считают многие оппозиционеры), решивших прорекламировать проинформировать народ на ТВ и в интернетах о поправках Владимира Путина в Конституцию, а в отдельных случаях подрядивших для этого даже своих детей (разумеется, речь идет о Гном Гномыче и его теперь уже менее известном отце Евгении Плющенко), непонятно только, ради чего всё это, ведь, как объяснил нам Вячеслав Володин, «после Путина будет Путин», а значит есть поправки или нет, есть Путин или нет — всё это уже не так важно, ведь система намерена воспроизводить себя и «цементироваться» до скончания веков, продолжение которых, как мы уже отметили, под вопросом, ведь за тремя всадниками: смертью, мором и голодом (кризис-то только начинается) уже спешит и война, о которой нам напоминает не только парад по всей стране, но и президент, выпустивший не слишком научную историческую статью в пророссийском американском издании (в содержательной её части Sobesednik.ru помог разобраться Николай Сванидзе),

а эксклюзивно для России в Кремле придумали ещё и пятого, столь же неумолимого 206-ликого всадника «поправка», оседлать которого помог ещё и Николай Патрушев, рассказавший в своей статье о прекрасной России настоящего, куда вскоре побегут жить специалисты из Европы, ведь здесь победили геев и сохранили ценности, а по версии просекшего куда дует ветер губернатора Омской области Буркова, уже приступили к возрождению СССР, что на фоне появляющихся новостей о якобы имеющем место принуждении бюджетников (никогда такого не было и вот опять) и сюжета «Дождя» о фальсификации электронного голосования (схему признала и «Медуза»), звучит особенно колоритно, но есть вероятность, что все эти разговоры о старомодных ценностях, продвигаемые нашими чиновниками, ведущими не то чтобы сильно аскетичный образ жизни, в итоге приведут к тому же, к чему и попытка заблокировать Telegram.