"Отмазал Сталина и оскорбил Прибалтику": Сванидзе оценил статью Путина

Фото: Global Look Press

Дмитрий Потапенко: Голода не будет, но...
Фото в статье: Global Look Press

"Они счастливы": Клинцевич о 80 ветеранах, изолированных перед парадом на 2 недели
Михаил Игнатьев // фото: Global Look Press

Экс-глава Чувашии не прошел допинг-тест: Новая версия увольнения Игнатьева
Фото в статье: сайт завода "Моторные технологии", Instagram

Стала известна цена дезинфекционного тоннеля "как у Путина"
В центре внимания
Группа KREC // Фото: PR-служба
Планы на выходные: летний концерт KREC в автомобилях и экскурсии по некрополям
Михаил Пиотровский: Россию везет тройка – Петр I, Александр III и Екатерина
Зачем Путину и Сечину наши биоматериалы?

Новости дня

19 июня, пятница

[17:36]Умер актер, сыгравший пастора в "Пятом элемете" и Бильбо во "Властелине колец"
[17:10]В Уфе остановку около инфекционного центра назвали "Антиковидная"
[17:04]Для сотрудников Минюста и ФСИН планируют построить единый комплекс зданий
[16:36]Полиция завела дело об угрозах "арматуркой Кашина" главреду красноярского канала
[16:12]Тела двоих пропавших в Карачаево-Черкессии детей шести и 11 лет нашли в канаве
[16:04]Евросоюз призвал освободить кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико
[15:00]Задержана женщина, убившая собаку москвички в результате конфликта
[14:59]В Минске объявили о разоблачении "кукловодов" за пределами Белоруссии
[14:33]Историк: Путин в статье использовал фейковую цитату Гитлера из экстремистской книги
[14:12]Лукашенко с сыновьями приедет на московский парад 24 июня
[13:58]Рекордное снижение Центробанком ключевой ставки почти не повлияло на курс рубля
[13:55]Автора материала "Дождя" о махинациях с электронным голосованием опросит Центр "Э"
[13:31]"Мемориал" опубликует имена советских граждан, угнанных на работы в Третьем рейхе
[13:17]"Просто фиксирую конец прежних "Ведомостей": Шмаров не пропустил очередную колонку
[12:34]"Эхо Москвы" обжалует штраф в 260 тысяч за "Особое мнение" политолога Соловья
[12:07]Коллективный иммунитет к COVID-19 измерят на 22 регионах
[12:00]Гражданина России хотят лишить единственного паспорта и выслать на Украину
[11:44]Экспресс-тесты на ковид не рекомендуют проводить при плановой госпитализации
[10:46]В центре Москвы закрылись 112 заведений общепита и открылись 39 новых
[10:24]В Воронеже полицейский задержал раздосадованного несвежим мясом покупателя
[10:04]Губернатор Бурков: Поправки приведут к возврату в СССР и имиграции из Европы в РФ
[09:48]В Фонде прямых инвестиций прогнозируют падение ВВП России на 5%, а в мире – на 7%
[09:22]"Тяжелые времена рождают сильных людей": "Би-Би-Си" раскрыла личность Наливкина
[08:27]Текст Путина, новая комиссия Сбербанка и смерть Игнатьева. Главное к утру 19 июня

18 июня, четверг

[22:38]Скончался экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
[22:15]Члены УИК в Екатеринбурге отказались от участия в выборах из-за пандемии
[21:42]Отменен оправдательный приговор инструкторам-участникам ЧП в Сямозере
[20:36]Мать аутичного ребенка лишили пособия из-за монетизации блога
[19:50]Лебедев – не Тодоренко. Дизайнер посочувствовал доценту Соколову и остался цел
[19:01]Родственники умершего в ДТП с Ефремовым человека готовы подтвердить отказ от денег
[17:56]Мужчина, убивший семью в Москве, до этого долго преследовал жертву
[17:53]Мэрия Москвы: митинг КПРФ в день общероссийского голосования опасен из-за эпидемии
[17:24]В Мосгорсуде не удивились неисполнением РКН решения суда по блокировке Telegram
[17:05]Минфин выделит регионам 100 миллиардов в соответствии с потерями
[16:46]В Совфеде заявили о "провластном катке", на который уходят "немалые миллиарды"
[16:24]Песков не исключил роста налога на доход для богатых россиян
[16:07]Сообщавшего о пытках в библиотеке МГУ студента внесли в список террористов
[15:59]Песков: у СМИ должно быть "особое чувство ответственности" к теме плебисцита
[15:34]NASA готовится запустить марсоход, который вернется на Землю не раньше 2026 года
[14:40]Минздрав не согласовал проект Минэкономразвития о телемедицине

Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: пресс-служба СТС
Поке и фахитос: Летние рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Рецепт: Летние соусы для красивой фигуры
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Как москвичи могут оспорить незаконный штраф от "Социального мониторинга"?
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владимире борются за пиво, а в Якутске критикуют блогеров: что обсуждают в Сети
Фото: Global Look Press
Бюджет в Челябинске и пруд за 14 млн в Калуге: что обсуждали в Сети
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса

"Отмазал Сталина и оскорбил Прибалтику": Сванидзе оценил статью Путина

Политика
17:39, 19 июня 2020

"Отмазал Сталина и оскорбил Прибалтику": Сванидзе оценил статью Путина
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне, которую он обещал еще зимой, вышла 18 июня. Сначала ее дал американский журнал The National Interest, и только потом текст опубликовали в России.

О том, оправдались ли ожидания от исторической статьи президента, мы спросили историка Николая Сванидзе.

Николай Сванидзе

– Николай Карлович, почему статья российского президента выходит в американском журнале, а только потом – на родине?

– Я думаю и надеюсь, что у нас, хоть и позже, статья вышла все же в оригинале, а не в переводе с английского. Что написана она была на русском. А что до публикации в американском журнале, то это сочетается со стилистикой и с общей направленностью статьи. Она не конфронтационная, в отличие от зимнего выступления Путина на эту тему, когда он три раза за одну неделю крыл Запад.

В этой статье он никого не посылает, а скорее призывает ядерный клуб (включая Россию) собраться. Там есть прямое обращение к лидерам ядерных держав — китайцам, американцам, англичанам, французам. Путин называет поименно их лидеров и призывает собраться. Конечно, его идеал международных отношений — это Ялта. Когда все крупнейшие лидеры собираются вместе и решают проблемы мира. И он хочет быть среди этих лидеров. Отсюда и атмосфера и стилистика его статьи. Повторюсь, она не конфронтационная.

– Что вас в ней порадовало?

– Несколько позитивных моментов. Первое: он говорит, да, Вторую мировую войну, естественно, начал Гитлер, но ответственность несут лидеры всех крупнейших стран. Это правда. Второе: Путин не претендует на то, чтобы поставить точку в этой истории и закрыть тему. Это темой должны заниматься профессиональные историки, говорит он. И это тоже очень правильно. Я ведь боялся, честно говоря, что статья будет претендовать на финальный аккорд в этой теме и теперь ей нельзя будет просто заниматься, а каждая диссертация о начале Второй мировой войны будет начинаться с цитирования Путина. Как в своё время Ленина цитировали: «Как указывал Владимир Ильич...» Надеюсь, что этого не произойдет.

Кроме того — это тоже позитив — он не отрекается от решения съезда народных депутатов 1989 года, который дал отрицательную — и политическую, и моральную — оценку договору Молотова и Риббентропа. Потому что, скажем, Журавлёв из Госдумы призывает отказаться от осуждения этого пакта, как будто можно вычеркнуть из истории то или иное историческое событие или ту или иную историческую оценку. Это невозможно. И Путин этого и не делает, он цитирует критические оценки, данные в 1989-м, и таким образом к ним присоединяется.

Ну а дальше  — внутреннее противоречие, потому что он начинает отмазывать Сталина.

– Зачем?

– Зачем он его отмазывает, это одному богу ведомо. Я имею в виду тезис Путина о том, что Сталин не запятнал себя личными контактами с Гитлером. Да какая разница, запятнал он себя контактами или нет? Говорить о Сталине, убийце миллионов людей, что он себя чем-то не запятнал, это само по себе очень экзотично. Какая вообще разница встречались эти два бандита лично друг с другом или нет, целовались они при встрече или нет? Это вообще не имеет никакого значения — ни юридического, ни морального. Это как в анекдоте, когда врач спрашивает, потел ли покойный перед смертью — если потел, то это хорошо. Сталин и Гитлер встречались через министров иностранных дел — им обоим так было удобнее.

Далее Путин говорит, что Сталин хотел выиграть два года для подготовки к войне. Для того и пошел на заключение договора с Гитлером. Я, конечно, не знаю, чего он хотел, но два года выиграл не он, а Гитлер. Гитлер значительно больше приобрел от этой оттяжки времени. С 1939-го по 1941-й он захватил больше территорий, чем Сталин, больше ресурсов, он лучше подготовился к войне, и, главное, инициатива была на его стороне.

Это Гитлер решал, когда нападать, а когда не нападать. И напал на нашу страну, когда ему это было удобно. Поэтому сказать, что Сталин выиграл от этого пакта, нельзя. И морально-этически, и политически этот договор с Гитлером не поддается никакому оправданию. Это была или ошибка, или преступление. А скорее всего и то, и другое. И почему-то президент Путин Сталина отмазывает... не знаю. Почему нужно брать на себя ответственность за его преступления и ошибки? Кому от этого хорошо теперь?

– Может быть, это такая самопроекция? Может быть, Путин совсем не против таких перекрестных ассоциаций — он и Сталин?

– Видите ли, Путин точно не хочет, чтобы с ним ассоциировались массовые репрессии. А ассоциаций с авторитетом Сталина — хочет. Ему нравится, что в международных делах его сравнивают со Сталиным, к сожалению.

– Но разве это не давняя его идея-фикс – вернуться к такому устройству мира, когда он будет, как Сталин, держать совет с главами ведущих стран на равных?

– Да-да, совершенно верно. Сесть за стол переговоров с ведущими главами мира — это его давнее желание.

– В этой статье ещё, мне кажется, какая-то скользкая проблема со странами Прибалтики?

– Со странами Прибалтики никакого скользкого момента там нет. Я бы сказал, что сделано всё для того, чтобы в ближайшее время с ними не помириться.

Потому что Путин в своей статье употребил слово «инкорпорировали» касаемо стран Прибалтики. Мол, после пакта Молотова-Риббентропа инкорпорировали страны Балтии в Советский Союз. Но это наукообразное слово может вызвать в Прибалтике только лютую злобу. Потому что реально они, конечно, считают это оккупацией и имеют на это полное право. Сталин сделал им предложение, от которого они не могли отказаться. И когда оккупацию называют словом «инкорпорировали» — это оскорбительно. С абсолютно тем же успехом можно сказать, что Гитлер инкорпорировал Австрию, а потом Чехословакию, а потом Польшу, а потом пол-Европы. Поэтому если президент Путин ставил перед собой задачу позлить прибалтов до белого каления, то я думаю, что ему это удалось.

– То есть, если резюмировать, у вас были худшие ожидания от статьи?

– Да. Были худшие ожидания. Частично они оправдались в том, что касается формулировок, связанных с пактом Молотова-Риббентропа и с Прибалтикой. Но ожидание того, что тональность статьи будет более жесткая, более конфронтационная, не оправдались. И это хорошо.

Теги: #Путин #Сванидзе

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото в статье: Global Look Press

Политика

"Отмазал Сталина и оскорбил Прибалтику": Сванидзе оценил статью Путина

Читать далее >

Ксения Собчак // Фото: стоп-кадр YouTube

Политика

Собчак сняла пародию на скандальный ролик Плющенко и Рудковской про поправки

Читать далее >

Виктор Бабарико

Политика

Евросоюз призвал освободить кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико

Читать далее >

Политика
Соловей: Иск к Путину – шаг к демонтажу режима. Он рухнет в 2021-м за три дня
Дмитрий Болкунец: Лукашенко потребует у Путина финансовой поддержки на выборах
Как крысы с корабля: прокуроры Ростовской области массово бросают свои кресла
Миролюбие России – на уровне Сомали
Общество
"Остапа понесло": Что происходит в монастыре, "захваченном" духовником Поклонской
"Мы к таким вызовам не готовы": эксперт – о "деле врачей", взволновавшем Рошаля
"Это самоубийство": жертва хирурга-потрошителя Алены Верди о ее смерти
Воспитательницу детсада выгоняют на улицу из-за долгов перед МФО
Колумнисты
Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. Именно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Как известно, 20 лет назад первым в борьбе скреп со свободой пал канал НТВ, а конкретно – программа «Куклы». То, что в «Куклах» было на виду, в «Чуме» спрятано между строк. При этом создатели смеются и над собственной же «игрой в прятки»

Культура и ТВ
Доронина снова попала в больницу: Пусть обо мне никто ничего не знает
Юрий Соломин. 10 малоизвестных фактов к юбилею великого артиста
"Валентин Гафт лишился речи": театралы убиты новостью о кризисе в состоянии актера
Анатолий Трушкин: Сто грамм в раю
Шоу-бизнес
"Рома впал в депрессию": Ирина Аманти грудью встала на защиту Жукова
Дочь Заворотнюк стала блогером и может зарабатывать до 4 миллионов в месяц
Роман Жуков: За вранье про изнасилование моя бывшая жена ответит в суде!
"Мой сад – полет фантазии": Семья Павлиашвили провела карантин в личных джунглях

Здоровье
Ученые научились отключать болевые рецепторы в мозге
Тяжелые формы COVID-19 предлагается лечить радиацией
Бессимптомные носители COVID-19 имеют слабую иммунную реакцию
Большая часть жертв COVID-19 заражается дома, а не в публичных местах
Туризм
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Италия учится ходить: жители вышли на улицы после карантина и считают убытки
Авто
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Недвижимость
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Свежий номер
Фото в статье: Дмитрий Соколов
Непринятая Конституция РФ уже продается в магазинах
Фото: АГН Москва
Греф в битве за Архангельское: заповедные земли усадьбы отдают под чиновничьи дачи
Global Look Press
Стала известна зарплата Плющенко на посту тренера сборной после рекламы поправок
Фото: АГН Москва
Пять вопросов о плебисците: почему спешат, что нового и доверять ли итогам?
Фото в статье: Global Look Press, социальные сети
Ху из Николай Платошкин – революционер, агент Кремля или креатура Ходорковского?

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский:
Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Global Look Press
Евгений Ройзман:
В июле им снова придется вводить карантин. Точечно
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
Алексашенко:
В плане Мишустина нет ни слова о восстановлении доходов населения
Фото в статье: Global Look Press
Дмитрий Глуховский:
Наша власть не дает людям повода гордиться своей страной
Ксения Собчак // Фото: стоп-кадр YouTube
Собчак сняла пародию на скандальный ролик Плющенко и Рудковской про поправки
Фото в статье: Instagram
Татьяна Навка заставила маму похудеть
Фото в статье: Instagram
Развод и 1,5 млн на дочку: Пелагея требует алименты от Телегина
Фото: скриншот Youtube / канал Сергея Минаева
Писатель Сергей Минаев предложил посадить в тюрьму всех футболистов
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Домогаров обиделся на зрителей из-за травли Ефремова и отказался выходить на сцену
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
^