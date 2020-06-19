Текст Путина, новая комиссия Сбербанка и смерть Игнатьева. Главное к утру 19 июня

Президент РФ Владимир Путин опубликовал свою статью на английском языке на тему истории Второй мировой войны в американском издании The National Interest, издателем которого является Дмитрий Саймс. Он также ведет передачу «Большая игра» на «Первом канале». «Об особой репутации The National Interest в США говорить не приходится, зато в России это исправный поставщик новостей в духе "Американцы ужаснулись новой российской ракете" для газеты "Известия". Не слишком солидно», — комментирует в своем Telegram-канале выбор издания шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. В тексте Путин в очередной раз критикует резолюцию Европарламента, которую ранее называл «бредом», а также называет ключевой причиной начала войны унижение Германии после Первой мировой, а ответственность за неё лежит на множестве стран. Он вновь упомянул, что польский посол тех времен любезно общался с Гитлером. Нападение Германии в 1941 году стало для СССР неожиданностью. Также Путин признает огромные потери в 1 154 698 солдат под Ржевом и утверждает, что три четверти всех войск антигитлеровской коалиции приходилось на СССР.

На русском языке статью позднее опубликовала «Российская газета».

По данным главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раисы Конашковой, причиной смерти экс-губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, госпитализированного с коронавирусом, стала сердечно-сосудистая недостаточность. Об этом сообщает ТАСС. Игнатьев был широко известен иском против Владимира Путина, своим призывом «мочить» журналистов и выходкой с прыгающим сотрудником МЧС.

Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора разблокировать мессенджер, отметив, что это не подразумевает его отказ от прежней политики конфиденциальности, предоставляемой пользователям с помощью алгоритмов шифрования: «Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — пишет он.

Сбербанк продолжает сокращение возможностей бесплатных транзакций, отмечает «КоммерсантЪ». Отменен бесплатный лимит для переводов через банкоматы. Ранее банк ввел комиссию в 1% на все переводы свыше 50 тысяч рублей внутри него. «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк» пока остаются бесплатными при транзакциях менее 50 тысяч. Другие крупные банки (ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, «Тинькофф» и пр.) разрешают бесплатные внутренние переводы вне зависимости от формы, отмечает издание. По мнению главы проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, «для беднейших слоев населения многих регионов переводы через банкомат порой одна из важнейших финансовых услуг, и вынуждать их оплачивать ее просто безнравственно».