Сванидзе о статье Путина про войну: Он попытается снять ответственность со Сталина

Владимир Путин подготовил статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. По словам Пескова, «решение о сроках публикации примет президент», но, очевидно, что ее обнародуют чуть ближе к параду Победы.

О решении написать статью Путин сказал в декабре, в ответ на резолюцию Европарламента, посвящённую войне и осуждающую стремление властей РФ «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». Путин тогда посетовал, что «люди не знают историю», и посоветовал читать документы.

Историческую статью президента действительно ещё никто не читал, но мы попросили историка Николая Сванидзе спрогнозировать ее направленность, исходя из того, что анонсировали ее перед военным парадом.

– Нужно почитать статью, конечно же. Но могу предположить, что это будет воспевание внешней политики советского Союза. Это будет попытка на самом высоком политическом уровне полностью отделить позицию Советского Союза перед войной от позиции гитлеровской Германии и, скажем так, снять всякую ответственность со сталинского руководства за тот факт, что Гитлер начал Вторую Мировую войну.

Вообще, некоторый вопрос вызывает то, что наш политический лидер выступает в качестве корифея всех наук. История – это наука. А не так давно президент стал интересоваться генетикой, хотя, слава богу, статей по генетике не пишет. Но статью по истории вот написал, надо ее почитать. Она наверняка будет фундаментальной. Наверняка будет основанной на очень серьезных исторических источниках. Но дело в том, что президент не профессиональный историк. Последний человек, который претендовал на компетентность в разных областях человеческих знаний, был у нас Сталин.

Николай Сванидзе // Фото: Global Look Press

– А кто, как вы думаете, помогал писать статью Владимиру Владимировичу?

– Я предполагаю, что Мединский. Это Мединский, кстати, заявил, что пакт Молотова-Риббентропа – «дипломатический триумф СССР».

– Кто-нибудь посмеет выдвигать какие-то опровержения или критику?

– Если прямого законодательного запрета на это не будет (по предложению господина Журавлёва), если за неканоническое прочтение истории не будет предложен просто уголовный срок, то, конечно, посмеют. И я посмею, в частности. И не только я. Но это если будет повод. Нужно прочитать статью. А может, президент напишет то, с чем я полностью солидаризируюсь. Но я почему-то так не думаю, увы.

Повторюсь, это всё только предположительно, просто основываясь на том, что говорилось раньше. Но вряд ли президент пересмотрел радикально свою позицию. Напротив, я думаю, он в ней укрепился.