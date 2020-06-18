"Прогресс победил идиотов": Telegram-каналы о легализации мессенджера

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Напомним, что в июле 2017 года Telegram Messenger LLP внесли в реестр организаторов распространения информации. А уже в апреле 2018-го служба начала блокировать мессенджер за отказ предоставить ФСБ ключи дешифрования сообщений.

При этом все эти годы сервис прекрасно существовал с легкими ограничениями и успешно развивался, становясь главным источником инсайдов. Доходило до смешного: даже официальные ведомства комментировали спорные ситуации на своих каналах в Telegram.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин признавался, что следит за публикациями в «телеге» через обзоры, которые готовят для него его помощники. Поэтому на сообщение бурно и иронично отреагировали в первую очередь сами телеграм-каналы.

«Амнистия, братцы. Оттепель», – радуется канал «Беспощадный пиарщик».

«Ахахаха, ну спасибо, а то мы очень переживали. Теперь заживем!» – вторит Good morning, Karl!

«Роскомнадзор заявил, что разблокирует Телеграм – впрочем, никто, кроме них, и не заметил, что он заблокирован», – отмечает «Антиглянец».

«Я, конечно, очень рад, что эти тяжёлые годы блокировки "Телеграма", полные лишений, закончились, и мы наконец-то заживём. Но не даёт мне покоя старая поговорка: "Если ты не работаешь на ЦРУ, ты работаешь на КГБ". И вот с ЦРУ Павел, кажется, разбежался», – пишет Телеграм-канал основателя Mash Никиты Могутина.

«Сам Mash, как говорят на сленге, "орнул" и вдогонку сообщил, что после этой новости сайт РКН упал. Вот мотивация снятия ограничений», – добавляет Mash.

Не остались в стороне и пользователи Telegram.

«Нам как-то и в заблокированном было хорошо... Но тем не менее, прогресс победил идиотов». «Хоть что-то хорошее в это непростое время». «Как можно разблокировать то, что никогда не было заблокировано?» – пишут комментаторы.