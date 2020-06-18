"Они счастливы": Клинцевич о 80 ветеранах, изолированных перед парадом на 2 недели

Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил информацию Bloomberg о том, что 80 приглашенных на парад Победы ветеранов за две недели до мероприятия отправили в санатории на карантин. По словам Пескова, «это забота об их здоровье» и «возможность получить медицинское обслуживание».

– Само собой, все ветераны помещены в хорошие санатории, к каждому ветерану приставлен сопровождающий – они и на трибуне во время парада будут с ними, – рассказал Sobesednik.ru сенатор Франц Клинцевич. – Они всем обеспечены, им созданы отличные условия.

Франц Клинцевич

В каких именно санаториях размещены ветераны, сенатор умолчал.

– А карантин нужен для того, чтобы потом не было вопросов, чтобы никто не заболел, – пояснил Клинцевич. – Государство создало все условия, чтобы они могли отдохнуть.

Сенатор не увидел никакой опасности в проведении именно сейчас столь массового мероприятия, как парад. Хотя угроза заражения коронавирусом, по словам врачей, все еще сохраняется.

– Парад – не такое уж и массовое мероприятие, – заявил нам Клинцевич. – Для него была создана система изоляции, да и присутствовать будет всего 2 тысячи человек, а не 20 тысяч, как обычно. Не знаю, много ли еще осталось ветеранов, но, может, кто-то из них присутствовал на параде 24 июня 1945 года. У нас в Смоленской области еще в марте, до пандемии организовывали мероприятия для ветеранов. Я с одним из них общался – он говорить не мог, столько у него было эмоций... Думаю, те из них, кто придет на парад сейчас, будут просто счастливы и благодарны.