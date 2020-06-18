До полумиллиона бюджетников могут досрочно проголосовать по Конституции по принуждению Смольного

Для обеспечения максимальной явки на голосование по поправкам в Конституцию администрация Петербурга идет на отчаянные меры. Теперь Смольный, который ранее заставлял бюджетников открепиться от УИК по месту проживания и прикрепиться по месту работу, переключил внимание на работников промышленности.

Главный день голосования по поправкам в Конституцию – 1 июля, однако за неделю до этой даты начнется досрочное голосование. Для большего удобства россиянам предоставили возможность открепляться от участка по месту жительства и прикрепляться к тому, рядом с которым они будут находиться во время голосования.

Сообщается, что по состоянию на 15 июня в Санкт-Петербурге и Москве через портал «Госуслуги» открепилось порядка 100 тысяч человек. Действия Смольного по мобилизации граждан могут привести к тому, что в Петербурге открепятся 500 тысяч граждан, в Ленобласти – 250 тысяч. И все они будут голосовать по месту работы.

Некоторые СМИ сообщают, что в бюджетных организациях людей принуждают идти на голосование. Сотрудников заставляют открепиться от участков по месту проживания и прикрепиться около места работы. Также их вынуждают принять участие в досрочном голосовании, которое начнется 25 июня, а взамен обещают бонусы в виде оплачиваемых выходных.

Один из сотрудников петербургского метро сообщил, что людей, которые пользуются «Госуслугами», сначала опрашивали, а после попросили предоставить номера УИКов, где они всегда голосуют. После этого им сказали, что нужно идти голосовать на строго определенные УИКи, предоставив три адреса на выбор.

А теперь, судя по всему, заставляют голосовать не только бюджетников, но и работников других сфер. Поступала информация о принуждении к голосованию сотрудников РНБ – им тоже поступали указания прикрепиться к определенному избирательному участку.

Такие же указания поступали администрации Северо-Западной ТЭЦ. В письме говорилось, что все работники должны прийти на досрочное голосование с 25 по 26 июня. В качестве причины назвали борьбу с коронавирусом.

То же самое происходит сейчас на Балтийском заводе. Один из работников предприятия анонимно рассказал, что его и других работников заставляли открепиться от УИК по месту жительства и прикрепиться по месту работы.

«Нас просят открепиться от «домашних» участков и проголосовать на 118-м УИКе возле завода», – рассказал мужчина.

Журналисты «Фонтанки» узнали, что порядка двух миллионов работников бюджетных учреждений могут принять участие в так называемом «двойном голосовании», с помощью которого будет проводиться вброс бюллетеней. Из-за широкого охвата различных сфер, к которым Смольный проявил интерес, фальсификаций на голосовании может быть гораздо больше. Если посчитать в процентном соотношении, то Петербург может обогнать даже Москву, так как 2 миллиона бюджетных работников – это почти половина города.