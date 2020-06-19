"Тяжелые времена рождают сильных людей": "Би-Би-Си" раскрыла личность Наливкина

Актер, играющий главу Исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина, не стал обжаловать свой арест на пять суток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на автора проекта BARAKuda Андрея Клочкова.

Напомним, что по сюжету одного из последних роликов Наливкин раскрыл коррупционное преступление вымышленного подполковника МВД Алексея Андрейченко, у которого в доме нашли «сотни килограммов денег». В настоящем МВД Уссурийска это сочли оскорблением власти и начали проверку.

Позднее актер, играющий Наливкина, был арестован на пять суток за нецензурную брань и нетрезвое состояние по обвинению в мелком хулиганстве: «Этот инцидент не имеет никакого отношения к скандальному видеоролику, о котором шла речь ранее», — пояснили «Коммерсанту» источник в УМВД по Приморью. Арест вызвал большую поддержку в соцсетях и среди лидеров общественного мнения. «Он чувствует себя нормально, знает, что за ним большая поддержка среди народа», — пояснил Клочков, отметив, что смысл флешмоба #СвободуНаливкину заключается в том, чтобы актера не начали задерживать «по новому кругу». При этом автор проекта уверен, что арест случился именно из-за ролика.

«Неприязни к сотрудникам правоохранительных органов нет, [ролик] нацелен на взяточников, коррупционеров. Это не с пустого места взято, постоянно репортажи по телевидению об этом, громкие дела, Захарченко и другие», — пояснил Клочков.

Инцидент также привлек внимание «Русской службы Би-би-си», выпустившей расследование о людях, которые делают серию роликов о главе Исполнительного комитета. Оказалось, что настоящее имя Наливкина Андрей Неретин. Ему 44 года, он круглый сирота и воспитывался в интернате. По данным источников, он отсидел за угон авто, а затем работал разнорабочим на дачных участках и занимался грузоперевозками.

Как пишут журналисты, Неретин был готов работать грузчиком за 300 рублей, а сняться в роли Наливкина согласился за 1500 рублей. Сейчас его «даже без пиджака» узнают все жители Уссурийска.

Созданием самого проекта занимаются бывшие телевизионщики местного канала «Телемикс»: «Никто и не предполагал, что это станет проектом и целым направлением, — делится Клочков. — Тяжелые времена рождают сильных людей. Наливкин был рожден для того, чтобы стать председателем. Это понимают все, в том числе и он сам. Наши сограждане его во всем поддерживают». При этом отмечается, что настоящего имени Наливкина он так и не назвал.